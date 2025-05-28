У Росії тривають масові антивоєнні акції, – "Атеш"

У Росії партизани проводять антивоєнні акції в різних населених пунктах. До них долучаються люди, які не підтримують путінський режим та хочуть, аби війна закінчилася.

Про це пише 24 Канал з посиланням на "Атеш".

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Що відомо про акції на території Росії

У кількох містах Росії активісти "Громадянської Сили" залишали антипутінські листівки. Їх поширювали від Ленінградської до Свердловської областей та в національних російських республіках. Так сотні листівок з антивоєнними закликами з'явилися в Елісті, Костромі, Шліссельбурзі, Єкатеринбурзі, Суворові та десятках інших міст.

Жителі цих населених пунктів відгукнулися на пропозиції – понад 20 людей вийшли на зв'язок з агентами "Атеш".

Партизанів найбільше підтримали жителі Тульської області та республіки Калмикія. Як повідомили агенти, ці люди відкрито заявляють, що не підтримують дії російської армії та готові діяти, щоб зупинити воєнні злочини в Україні.

Кожна нова листівка – крок до руйнування кремлівської диктатури. Що ширше поширюється правда, то швидше ми зламаємо систему насильства,

– йдеться в дописі.

Партизани поширюють заклики протидіяти воєнним злочинам / Фото "Атеш"

Нагадаємо, днями агенти "Атеш" пошкодили релейну шафу залізниці біля Ясногорська, що в Тульській області Росії. Це ускладнило рух окупантів у напрямку Курської області, куди й веде дорога. Така атака була спланована заздалегідь та успішно виконана.