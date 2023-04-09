У Петербурзі намалювали антивоєнне графіті з розп'ятим Ісусом та силовиками

У російському Петербурзі з'явилось антивоєнне графіті. Однак його швидко замалювали.

У Петербурзі з'явилось 8 квітня антивоєнне графіті "Прости їм, бо вони не знають, що роблять". Фотографію графіті опублікував в інстаграмі петербурзький художник під ніком vano_bogomaz, про це пише 24 Канал.

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Графіті вже замалювали

"Минуло 2000 років, а ми все не можемо зупинитися робити зло", – написав він.

У центрі графіті зображений розіп'ятий Ісус Христос, змальований з картини Дієго Веласкеса, з обох боків від нього стоять солдати в уніформі.



Графіті в Петербурзі / Фото з мережі

Графіті з розіп'ятим Ісусом та силовиками довго не протрималося у Санкт-Петербурзі, наступного ж дня його замалювали.



Що залишилося від графіті / Фото з мережі

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