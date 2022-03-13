На антивоєнних акціях у Росії затримали вже понад 600 людей

У Росії відбуваються мітинги через війну проти України. У неділю, 13-го березня, на вулиці російських міст вийшли противники війни проти України та навіть захисники путінського режиму.

У Санкт-Петербурзі затримують людей, які стоять біля метро

На акціях проти війни з Україною вже затримано 628 людей у 35 містах, повідомляють російські ЗМІ. У Москві затримано не менше 281 людину, у Санкт-Петербурзі – 136.

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У Петербурзі біля Гостинного двору поліцейські затримують усіх, хто просто стоїть біля метро.

Російські ЗМІ повідомляють, що затримано вже п'ятьох представників ЗМІ:

Анастасію Романову з MR7

Ангеліну Трофименко з Avtozak.Live

Анастасію Рогачову з SOTA

Андрія Окунь із Закс.ру

Олену Лук'янову, "Нова газета".

Також повідомляється, що затримують людей, які мають зелену стрічку. Це начебто символ березневого антивоєнного протесту.

Поліцейські у Санкт-Петербурзі затримують і перевіряють паспорти у всіх, у кого помітили таку стрічку.



Затримують людей, які мають зелену стрічку / Фото росЗМІ

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