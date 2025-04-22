"Ми потрапили у повну дупу, ми м'ясо": полонений окупант розповів реалії війни

Росіяни регулярно потрапляють в український полон, чим поповнюють обмінний фонд для наших захисників. Їхні історії дають змогу зрозуміти повну картину російської реальності. 24 Канал розказує історію загарбника Антона Демченкова.

В українському полоні росіяни зізнаються, навіщо пішли на війну.

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"Командування ставиться як до розхідного матеріалу": розповідь окупанта Антона Демченкова

Демченков розповідає: російське командування справді сповідує радянську ідею "ні кроку назад". Тому тих солдатів, які відмовляються іти в наступ, убивають. Їм прямо кажуть: якщо не виконаєте наказ, по вас відпрацюють з танка.

І Демченков знає про такі випадки. Наприклад, один із командирів "обнулив" 70 своїх людей. Це були поранені ув'язнені, які перестали наступати. Також поширена практика вбивати солдатів з дрона, а рідним казати, нібито він зник безвісти. Тобто використовують загороджувальні загони.

Коли окупант потрапив в український полон, то був вражений. Каже, що умови "ідеальні", бо є не тільки їжа тричі на день, але й можливість помитися й випрати речі. Водночас росіяни утримують українців у нелюдських умовах.

Мене ніхто не чіпав, нагодували, напоїли, сигарету дали. Я навіть здивувався, якщо чесно, і зворушився. Мені соромно стало за свою країну. Тому що ваші бійці показували відео, як наші ставляться до ваших. Ну, це земля та небо просто, це жах. Тому що показують, якими ваші бійці повертаються від нас, це п***ець. Дистрофіки, не знаю, у наших в'язницях такого нема навіть.

На штурми, як відомо, загарбників відправляють майже без підготовки. Полонений каже: тренували 5 днів, дали автомат, броню, гранати – і відправили на штурм. Окупантів не забезпечують РЕБами, вони не мають зв'язку з командуванням та з дронарями. Тим часом українські війська мають перевагу в безпілотниках: умовно 500 проти 5.

Вам простіше відправити п'ять FPV замість одного бійця, а нам простіше п'ять бійців замість одного FPV.

Коли Демченков воював уперше, то з 18 людей залишилося 7. Тоді в нього була перебита ліва нога та зламана шия, але командування сказало "ти здоровий, їдь на війну". Вдруге він лишився сам із шести, 13 днів ховався у норі.

Але росіянин пішов убивати українців удруге, бо хотів підзаробити. Він не приховує залежність від наркотиків.

Отримав 3 мільйони, скинув матері на квартиру, на 500 тисяч гуляв. Я любитель вживати наркотики та марихуану. В мене були свої поля. Я поїхав на свої поля, назбирав 9 мішків. І на виїзді мене взяли працівники ДАІ. Пішла військова справа, розгляд,

– зізнався Демченков.

Перед ним поставили вибір: або 15 років колонії, або знову на фронт. Він вибрав друге. Тепер радіє, що потрапив у полон, адже інакше не вижив би. Інших росіян вбивали в нього на очах, бо командири відправили їх по центру поля. По окупантах стали працювати FPV та міномет.

У нас там пропаганда каже "все, ми найкращі тактикульні хлопці, у нас все чудово, ми прориваємося вперед без втрат". Але коли вже приїхав на місце, зрозумів, що потрапив у повну дупу. Відправляли нас взводами по 18 людей. Без техніки, просто от уздовж лісосмуги. Нас розбирало прямо на очах,

– згадує Демченков.

Він закликав співвітчизників не йти на війну. Але розуміє, що Кремль продовжить набирати охочих до вбивств – завдяки грошам і агітації. Для Путіна росіяни – просто м'ясо. Але ті вояки, які мають гроші, залишається при штабі.

"Поки я в полоні, я себе більш-менш почуваю людиною. Ставлення хороше. Але якщо ви приїхали на фронт і розумієте, що шансів вижити немає, краще здайтеся одразу в полон. Я вважаю так. Бо я зараз хочу жити", – звернувся росіянин.

Наостанок Демченков додав, що Путін проводить геноцид росіян. Загинув уже понад мільйон, і війна ще триває. Окупант переконаний, що захоплення українських територій потрібне тільки Путіну. А коли за умовами мирної угоди Путін поверне окуповані території Україні, то "почнеться відбудова того, що ми роз'***ли".