Кабмін звільнив очільника Українського інституту національної пам’яті

Кабмін України офіційно звільнив Антона Дробовича з посади голови Українського інституту національної пам’яті. Він обіймав посаду протягом 5 років.

Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на постійного представника Кабінету Міністрів у Верховній Раді України Тараса Мельничука. Хто тепер обійматиме посаду очільника інституту – поки що невідомо.

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Чому звільнили Антона Дробовича

За рішенням Кабінету міністрів Антона Едуардовича Дробовича звільнено з посади голови Українського інституту національної пам’яті у зв’язку із закінченням строку призначення на посаду.

Що відомо про Антона Дробовича

Антон Дробович – український громадський та державний діяч. Він є експертом у сфері комунікацій, освіти і культури. За свою кар'єру Дробович написав кілька академічних курсів та лекцій, а також понад 50 наукових публікацій у сфері філософії, культурології та антропології. Працював керівником освітніх програм Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" та експертом Інституту суспільно-економічних досліджень.

У 2022 році Антон Дробович долучився до лав Збройних Сил України у складі 112-ї окремої бригади тероборони Києва. Пізніше служив у 78-му окремому десантно-штурмовому полку.

Дробович працював на посаді голови Українського інституту національної пам’яті