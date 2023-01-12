"Тату, ви будете мною пишатися": історія 21-річного воїна-залізничника, який загинув в бою

12 січня 2023, 12:39
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Джерело:

Укрзалізниця

Антон Кочергін пішов на війну ще у 2020 році. До того працював у Криворізькому локомотивному депо помічником машиніста електротяга.

Загинув 21-річний військовий у боях біля села Андріївка Сватівського району, що на Луганщині. Йшовши в ЗСУ, хлопець запевняв батька, що той ним пишатиметься. 

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Що відомо про загиблого 21-річного військового-залізничника

21-річний Антон Кочергін виріс у родині залізничників:

  • його батько Іван Кочергін понад 30 років віддав локомотивній справі;
  • старший брат Іван працював помічником машиніста електротяга. 

І сам Антон, за їхнім прикладом, у вересні 2019 року пішов працювати в Криворізьке локомотивне депо Придніпровської залізниці. Та менш ніж за рік – влітку 2020 року – вирішив укласти контракт зі Збройними Силами України. 

Від'їжджаючи, сказав: "Тату, ви будете мною пишатися, я служитиму гідно!"
– пригадали в компанії.  

Служив стійко та гідно, віддавши найцінніше – життя

Вишкіл Антон Кочергін проходив у 92 окремій механізованій бригаді імені кошового отамана Івана Сірка. З початку повномасштабного вторгнення росіян військовий підрозділ Антона:

  • боронив нашу державу на найгарячіших напрямках – в Чугуєві та Куп'янську на Харківщині;
  • потім – перекинули на Луганщину.

Вже у серпні 2022 року в Збройні Сили України мобілізували й старшого брата Антона – Івана. Родина вже турбувалась про двох синів. 

На жаль, наприкінці жовтня 2022 року Антон Кочергін перестав виходити на зв'язок. 

"Невдовзі прийшло повідомлення, що 29 жовтня (2022 року – 24 Канал) поблизу села Андріївка Сватівського району Луганської області старший солдат, стрілець-снайпер Антон Кочергін, виявивши стійкість і мужність, загинув у бою", – мовиться в повідомленні.

Що відомо про Антона Кочергіна

  • 21-річний військовий загинув 29 жовтня 2022 року від ракетного обстрілу росіян в Луганській області. Він отримав осколкові травми. 
  • Антон Кочергін на війні був снайпером. З публікацій "Першого міського" Кривого Рогу відомо, що похоронили військового на центральному кладовищі міста.
  • Окрім того, відомо, що в загиблого військового залишилась дівчина, батьки та брат. Подруга матері та батька Антона розповідала журналістам, що їхня сім'я – дуже патріотично налаштована.
  • Знайомі пригадували виданню "СВОЇ. Новини", що Антон Кочергін був добрим, скромним та життєрадісним. Він був цілеспрямований та багато мріяв, мав плани. 

Автор: Діана Квасневська