У Росії отруїли пропагандиста Красовського, який закликав топити українських дітей, – ЗМІ

У Росії раптово на декілька днів зник з інфопростору пропагандист й ексдиректор Russia Today Антон Красовський. ЗМІ з посиланням на джерела повідомляють, що його отруїли.

Красовський – це саме той пропагандист, який у прямому ефірі закликав топити українських дітей, за що заочно отримав тюремний строк в Україні. Наразі він перебуває у лікарні.

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Отруєння пропагандиста

ЗМІ з посиланням на джерела у Головному управлінні розвідки стверджують, що у Росії отруїли ексдиректора Russia Today Антона Красовського. Сам він вже вийшов на зв'язок та розповів, що йому різко стало погано, через що він перебуває у медзакладі.

Ну що сказати? На початку тижня різко скрутило живіт, почало нудити, потім знепритомнів. Відвезли до клініки,

– повідомив Красовський.

Пропагандист додав, що "приходить до тями". Розвідка не повідомляє подробиць інциденту – в тому числі й те, хто причетний до отруєння.

Чим відомий Красовський

У жовтні 2022 року в ефірі російського пропагандистського каналу Russia Today Антон Красовський закликав топити українських дітей. Тоді ж він назвав Карпати "огидними", висміював українські смерекові хати і сказав, що в таких будинках можна закривати дітей та спалювати їх.

Після цього інциденту Дмитро Кулеба закликав заблокувати трансляцію Russia Today, на якому Красовський був директором. Однак, схоже такі кровожерливі заяви не підійшли навіть російським колегам по цеху, адже згодом RT припинила співпрацю з Красовським. Однак слідчий комітет Росії не побачив порушень у словах пропагандиста.

У лютому 2023 року пропагандист отримав тюремний строк в Україні за підтримку повномасштабного вторгнення Росії, виправдовування злочинів окупантів, та заклики до геноциду українського народу. Тоді в СБУ зазначили, що знають про його місцеперебування і проводять комплексні заходи для притягнення до відповідальності.

Варто зазначити, що ще за місяць до повномасштабного вторгнення Антон Красовський погрожував спалити Конституцію України на Хрещатику, бо там прописані членство в ЄС та НАТО.