Скандальний пропагандист Красовський перестарався, його можуть "злити", – Казанський

Поведінка російських пропагандистів, зокрема Антона Красовського – навряд продумані психологічні операції. Ми вже бачили останнім часом, як рівень цих людей, так і рівень російської пропаганди.

Про це 24 каналу розповів блогер, журналіст та політичний оглядач Денис Казанський. Він також зазначив, що рівень російських пропагандистів суттєво деградував із 2014 року.

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Раніше, російські фейки та брехня були більш підступними, а зараз все це – на рівні марафону ненависті, коли всі ці пропагандисти просто змагаються між собою, хто висловиться більш жахливо та людожерсько.

Детально про скандал із неадекватним пропагандистом Антоном Красовським: дивіться відео

За словами Дениса Казанського, Красовський раніше був "ліберальним" журналістом – умовно, з іншого табору. І він, фактично, як перебіжчик – намагався довести власну користь.

На мою думку, це не зрежисована історія, а просто є в Росії система, яка вимагає постійно продукувати ненависть. Просто Красовський перестарався у певний момент і тепер його через "ліберальний" бекграунд – можуть його "злити",

– пояснює журналіст Казанський.

Росіяни дуже швидко все "перевернули" і звинуватили Україну, що Красовський український агент і всі ці його заяви про "втоплення дітей" – українська провокація.

Антон Красовський – пес російського режиму та пропагандист із "ліберальним минулим"