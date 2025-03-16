Захищав український Торецьк: на фронті загинув київський поліцейський Антон Пшеничний

Україна продовжує втрачати своїх найкращих синів та доньок у боях з країною-агресоркою. Цього разу стало відомо про загибель київського поліцейського Антона Пшеничного.

Він брав участь в обороні міста Торецьк у Донецькій області. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.

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Що відомо про полеглого на фронті Антона Пшеничного

Правоохоронці розповіли, що поліцейський зазнав поранень, несумісних із життям, під час виконання бойових задач із відсічі збройної агресії Росії у місті Торецьк. На момент загибелі чоловікові було лише 30 років.

Антон Пшеничний був старшим інспектором відділення тактико-спеціальної підготовки полку поліції особливого призначення (стрілецький) столичного Главку поліції.

Службу в поліції Антон Пшеничний розпочав у квітні 2022 року у патрульній службі поліції особливого призначення "Полтава", згодом перейшов до штурмового полку "Сафарі" Департаменту поліції особливого призначення Об'єднаної штурмової бригади Нацполіції "Лють" та з літа 2024 року працював старшим інспектором відділення тактико-спеціальної підготовки полку поліції особливого призначення (стрілецького) Головного управління Національної поліції у місті Києві,

– розповіли у поліції.

За даними правоохоронців, взяти до рук зброю та піти служити до поліції Антона змусила повномасштабна війна, коли його рідне місто Бердянськ окупували війська країни-агресорки. До цього чоловік мав вищу педагогічну освіту та мріяв зовсім про інше майбутнє, плани на яке зруйнував повномасштабний наступ Росії на рідну українську землю.

Останні місяці лейтенант поліції Антон Пшеничний виконував завдання із відсічі збройної агресії ворога на позиціях у Торецьку, що на Донеччині.

"Вранці 13 березня відбувся черговий ворожий артилерійській обстріл позиції, на якій перебував поліцейський, внаслідок чого він зазнав осколкового поранення голови, яке виявилося несумісним з життям", – зазначили правоохоронці.

Колеги Антона Пшеничного наголосили, що він загинув зі зброєю у руках, як справжній воїн та Герой. Це важка та непоправна втрата для усіх побратимів та рідних Антона.

24 Канал висловлює щирі співчуття родині та близьким людям Антона Пшеничного, через сумну звістку про загибель Героя на фронті.