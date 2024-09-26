Жарт про мусульман обурив суспільство, Чубаров і Лубінець засудили коміка: все про скандал

Рефат Чубаров звернув увагу на травневе відео виступу стендапера Антона Стенюка. Комік образливо пожартував про мусульман, що спричинило скандал, але після хвилі обурення вибачився. Та, на жаль, обурливі слова пролунали не тільки в бік мусульман. 24 Канал зібрав деталі.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров 25 вересня опублікував уривок виступу Стенюка. На момент публікації цього матеріалу нам не вдалося знайти його у повній версії відео, натомість стало відомо, що комік вибачився. Утім, окрім мусульман, Стенюк гидко пожартував про індусів, родичів загиблих на війні, Крим, Лесю Українку та Василя Стуса.

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Що сказав Стенюк про мусульман

Ця війна – це просто нонсенс. Я не знаю, як так сталося, що одні православні вбивають інших православних, коли у світі ще так багато мусульман. Я не кажу, що треба вбивати мусульман: я адекватна людина і розумію, що це зараз не на часі. Тим паче цим уже займаються іудеї,

– заявив він зі сцени.

В уривку, викладеному Чубаровим, добре чути, як зала душиться від сміху під час недолугого спічу про мусульман.

Загалом виступ позиціюють як перший українськомовний сольний стендап-концерт коміка. Сам концерт відбувся в березні, відео виклали у травні.

Жарт Стенюка про мусульман: дивіться відео

Реакція мусульманської спільноти

"Якого біса... Не намагайтеся мене переконати, що я нібито не вловив змісту даного "жарту", якого насправді тут немає. Проте є відкритий випад проти людей за релігійною ознакою... Шкода, що в даному випадку вказувати на цього негідника, який дозволяє собі цинічно ображати своїх співгромадян, доводиться мені, громадянинові України, який сповідує іслам", – написав Чубаров.

Головний муфтій Духовного управління мусульман України "Умма" Мурат Сулейманов заявив: з таким публічним приниженням усіх мусульман України ще не стикався. Він наголосив: "люди в залі сміялися, і ніхто не зупинив цього горе-коміка".

У цьому короткому ролику огидне усе: повне невігластво щодо релігій, розпалювання міжрелігійної ворожнечі, паплюження пам'яті воїнів, які віддали життя, захищаючи Україну. Хтось скаже, що це чорний гумор, такі жарти "на межі". Однак я не почув нічого смішного, бо в принципі не розумію, як можна у воюючій державі бути настільки відірваним від реальності і так відкрито демонструвати свою обмеженість і невігластво,

– обурився Сулейманов.

Дмитро Лубінець звернувся до поліції

У коментарях омбудсмен відреагував на заклики людей і повідомив: скерував лист на адресу Національної поліції України щодо здійснення перевірки та відкриття кримінального провадження за статтею 161 Кримінального кодексу України. Тобто про розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, образи почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями.

Про кого ще "пожартував" Стенюк

На жаль, мова не тільки про релігію. У повній версії можна почути слова штибу "що, Леся Українка не може смоктати солов'я?" і загалом роздуми про "вільну від цензури творчість". В коментарях люди дякують за гумор, у тому числі за сміливість жартувати на релігійні теми.

Стенюк образив не тільки мусульман – він ще й пройшовся по індусах. І зачепив тих, чиї рідні загинули за Україну.

Америка та Європа надсилають нам зброю – нехай Індія надсилає нам індусів. Нам треба лендліз від Індії на індусів. Я хочу почути новину, що акуратно складені індуси вже прямують до України! (...) Я розумію, можливо, декому з вас шкода загиблих індусів, але пам'ятайте, така ціна незалежності,

– говорить комік.

Наостанок він видав "пораду", мовляв, під час орального сексу можна скористатися не абеткою, а улюбленими віршами. Тож об'єктом пласких жартів нижче пояса став Василь Стус.

А ще не забув і Крим. Мовляв, коли приїздив туди, то вважав, що це не те місце, де хочеться залишитися. Згадавши слова Олександра Усика "Крим Божий", Стенюк сказав: Богові півострів також не потрібен. Утім, він підстелив соломки, назвавши Крим українським і сказавши, що чекає на його повернення в Україну.

Під повною версією відео немає засуджень цих жартів. Люди дякують стендаперу, мовляв, він популяризує українську культуру та змушує людей гуглити.

Важливо. Авторка цього матеріалу сподівається, що після скандалу з висловом про мусульман суспільство зверне увагу і на інші "жарти" Стенюка.

Стенюк вибачився, але Чубаров застеріг

Я щиро прошу вибачення перед усіма, кого могли образити мої слова під час мого сольного стендап-концерту, який було опубліковано на YouTube. Один із моїх жартів був недоречним і неприпустимим, і я глибоко шкодую, що міг образити багатьох людей, зокрема представників мусульманської спільноти. Я не мав на меті когось принизити або ображати за релігійною ознакою. Я вже видалив це відео із соціальних мереж, і ми заберемо цю частину із виступу, який опубліковано на ютубі. Я усвідомлюю відповідальність за свої слова й обіцяю надалі бути більш виваженим у своїй роботі. Сподіваюся на ваше розуміння та милосердя,

– сказав він у ролику.

Відео вибачень коміка Стенюка

Рефат Чубаров подякував усім, хто засудив Стенюка. Але звернув увагу на важливий момент.

"Щодо вибачення Стенюка, то хотілося б думати, що воно з'явилося не внаслідок страху покарання, а в результаті усвідомлення ним нікчемності свого вчинку. В підсумку: абсолютна більшість громадян України є адекватними та розсудливими людьми, які нікому не дозволять розколоти суспільство. Ані внутрішнім ідіотам та провокаторам, ані зовнішнім ворогам", – написав він.

На сторінці "Підпільного стендапу" у фейсбуці поки немає пояснень інциденту.