Були різні політики, – Антоненко розповів, хто підтримував його після виходу з СІЗО

Андрій Антоненко з 30 квітня перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Він розповів, що після виходу з СІЗО його підтримували багато політиків.

Серед них були й представники "Слуги народу". Про це музикант повідомив в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу.

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Були представники різних партій, – Антоненко про підтримку після виходу з СІЗО

Андрій Антоненко пригадав, після виходу з СІЗО його підтримувало багато політиків. Втім музикант наголосив, що не хоче спекулювати цими моментами.

Підтримували багато людей з політиків, насправді. Були різні люди, представники різних партій навіть зі "Слуги народу",

– зазначив він.

За його словами, це показує, що не залежно від партії, люди розуміють – відбувається злочин на рівні держави проти своїх громадян. І додав, крім цього, на суди чинився тиск з боку Міністерства внутрішніх справ.

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