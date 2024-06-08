Чи буде Антоніу Гутерреш на Саміті миру: в ООН зробили заяву

Вже наступного тижня у Швейцарії відбудеться Глобальний саміт миру щодо війни в Україні. У ньому візьмуть участь лідери сотні держав та представники міжнародних організацій. ООН також буде присутня на заході.

Втім, сам генсек Антоніо Гутерреш до Швейцарії таки не поїде. Про це повідомив прессекретар генсека ООН Стефан Дюжаррік під час пресконференції.

Дивіться також У Путіна закінчується час для прориву в Україні, – Bloomberg

Саміт миру без Гутерреша

На запитання журналістів, Дюжаррік відповів, що генсека на Глобальному саміті миру не буде. За словами посадовця, усі сторони, які займаються організацією заходу, попередили про це.

Також прессекретар запевнив, що ООН буде представлено на відповідному рівні.

Нагадаємо, що 3 червня ООН підтвердила свій намір взяти участь у саміті. Наразі невідомо, кого саме делегують. В організації пообіцяли назвати ім'я свого представника ближче до дати проведення саміту.

Раніше постпред України при ООН Сергій Кислиця заявляв про шалений тиск Росії на офіційних осіб та на країн-членів Організації. У Кремлі намагалися відмовити ООН від участі в Саміті.

Хто ще не поїде до Люцерну

За повідомленням ЗМІ, на Саміті миру не буде президента Аргентини Хав'єра Мілея, участь в інавгурації якого брав президент Зеленський на початку грудня минулого року.

Зазначається, що Мілей протягом 12 – 15 червня перебуватиме в Європі, відвідає зустріч лідерів країн "Групи семи", повернеться до Аргентини, а потім знову поїде до Європи 22 – 24 червня для участі в окремих заходах.

Відмова від участі у Саміті, пишуть журналісти, пов'язана із бажанням Мілея бути в Аргентині на національні свята 17 та 20 червня.

17 червня в Аргентині відзначають національний день латиноамериканської свободи, а 20-го – День прапора.