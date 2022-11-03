У мережі показали розвалені катери росіян біля Антонівського мосту

Збройні Сили України знищують переправи та водний транспорт біля Антонівського мосту, щоб російським окупантам не було куди втікати. Нині з'явилось фотопідтвердження зруйнованих катерів біля переправи у тимчасово окупованому Херсоні.

Вчора у Херсоні в районі Антонівського мосту знову лунали вибухи. Згодом у мережі показали фото, на що перетворились російські катери.

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Скоро окупантам доведеться користуватися надувними матрацами

Російські катери, які ще нещодавно переправляли окупантів з берега на берег, тепер більше схожі на купу брухту та сміття.

Розвалені катери біля Антонівського мосту:

Олешківський міський голова Євген Рищук, який і поділився фотографіями, пожартував, що скоро окупанти зможуть робити переправу хіба що на надувних матрацах.

Що відомо про останні вибухи біля Антонівського мосту

Про вибухи на Херсонщині повідомили 2 листопада близько 13:30.

Згодом у мережі з'явилося відео, яке підтвердило прильоти. Вибух був не один і стало очевидно, що хтось знову "покурив" біля Антонівського мосту.

Офіційного повідомлення не було. Проте повідомлялось, що ЗСУ поцілили в район переправи біля мосту. Нині з'явилися фото знищених російських катерів.

Зауважимо, що за минулу добу підрозділи ракетних військ і артилерії Півдня виконали близько 150 вогневих завдань, та завдали 1 авіаудару по скупченню живої сили противника та техніці. Проте про знищення водних транспортних засобів не повідомлялося.

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