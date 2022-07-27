Антонівський міст могли атакувати саме тоді, коли окупанти переправляли ним техніку

ЗСУ могли атакувати Антонівський міст у Херсоні саме тоді, коли російські окупанти переправляли ним техніку. Тож, ймовірно, окрім знищення безпосередньо стратегічно важливого для окупантів шляху, українські захисники ліквідували і самих окупантів, і ворожу техніку.

Про це повідомив радник голови Херсонської військової адміністрації Сергій Хлань в ефірі телемарафону, передає 24 канал. Самі ж російські окупанти в паніці брешуть, що атака на Антонівський міст нічого не змінить у ході війні і не завадить наступу росіян.

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Проїзд по мосту неможливий, а вдарили, за словами очевидців, саме тоді, коли росіяни переправляли накопичену техніку. Чекаємо офіційні підрахунки російських втрат,

– повідомив Сергій Хлань.

Хлань також наголосив, що ЗСУ все ближче до звільнення області.

окупанти й раніше переправляли техніку через Антонівський міст

До слова, радник Офісу Президента Олексій Арестович вчора, 26 липня, повідомляв, що окупанти дійсно стягують до Херсонщини багато техніки. Щоправда, через Новокаховську греблю. Однак, вночі окупанти і дійсно могли скористатись і Антонівським мостом.

Адже, це єдиний міст, який пов'язує тимчасово окупований Херсон з лівим берегом Дніпра. Саме через цей шляхопровід росіяни й раніше перевозили свої боєприпаси, техніку та паливо.

Коротко про філігранний удар ЗСУ по мосту

Інформація про ймовірну атаку мосту з'явилась ще ввечері 26 липня. Місцеві почали публікувати в соцмережі відповідні відео.

Уже на ранок ЗСУ таки підтвердили удари та знищення Антонівського мосту. Зокрема, речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк зауважила, що "вони були філігранні".

Окупанти уже зняли пропагандистські ролики з місця подій. Мовляв, у них усе під контролем, нібито атака на Антонівський міст нічого не змінить у цій війні і не завадить наступу росіян.

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