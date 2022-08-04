Друг путіна мільярдер ротенберг відмовився брати участь у відбудові Антонівського мосту

Коли ЗСУ вдарили по Нікопольському мосту в Херсоні, росіяни все ж визнали, що переправі потрібне відновлення. У кремлі заявили, що цим займатиметься компанія, яка належить олігарху та "другу" путіна – аркадію ротенбергу.

Однак 3 серпня стало відомо, що це лише чергова брехня з боку влади росії. Її спростували представники компанії олігарха, на якого покладалися путінські посіпаки. Водночас, міст наразі практично непридатний для перекидання техніки, що суттєво погіршує логістику окупантів на Херсонщині.

До речі В районі Антонівського мосту знову щось палає, вибухи чують і в окупованих Донецьку та Макіївці

Як товариш путіна підставив кремль

віце-прем'єр росії марат хуснуллін визнав у розмові з пропагандистами, що мосту необхідне відновлення. Однак, мовляв, це не проблема, бо переправу нібито відновлять фахівці компанії, яка будувала Кримський міст (через Керченську протоку).

Ми знайшли базу та людей, які в цьому розуміються. Ми запросили найкращу мостобудівну компанію в країні, яка будувала найбільшу кількість мостів – і найскладніших. Це та сама компанія, що будувала наш Кримський міст,

– сказав хуснуллін.

Відповідно до відкритих даних, генпідрядником будівництва Кримського мосту була компанія ротенберга "Будгазмонтаж", яка створила для цього дочірню структуру "СГМ-Мост".

Проте журналісти вирішили перевірити ці слова віце-прем'єра. І представник бізнесмена офіційно повідомив їм, що жодні структури російського мільярдера не лише не планують брати участь у відновленні Антонівського мосту, а й не отримували пропозицій брати участь у цьому.

За даними ЗМІ, путін має з ротенбергом дуже багато спільних "проєктів", на яких вони обоє заробляють мільярди доларів. Ймовірно, саме за це диктатор у 2020 році нагородив олігарха золотою зіркою "герой труда росйської федерації".



Вручення золотої зірки ройтенбергу / Фото кремля

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