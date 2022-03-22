"Антонов" підрахував, скільки грошей потрібно на те, щоб добудувати другий екземпляр "Мрії"

Під Гостомелем окупанти знищили літак Ан-225 "Мрія". Тож у державному підприємстві "Антонов" уже підрахували, у скільки обійдеться добудова його копії.

В ефірі телеканалу "Рада" речниця ДП "Антонов" Лариса Дроздова зазначила, що знадобиться десь близько 1 мільярда доларів. Рівно стільки потрібно, щоб добудувати копію Ан-225 "Мрія".

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В Україні може з'явитися друга "Мрія"

Були зроблені підрахунки. Десь від 700 мільйонів доларів до 1 мільярда необхідно буде, щоб добудувати ту "Мрію", яка є,

– зазначила речниця.

Зазначимо, що у 2019 році уже планували добудувати копію Ан-225 "Мрія". Тоді, за попередніми підрахунками, на це потрібно було б витратити від 300 до 400 мільйонів доларів. Але, на жаль, далі ініціатив діло не дійшло.

Нагадаємо, 27 лютого стало відомо, що окупанти знищили легендарний літак Ан-225 "Мрія". Це сталося на аеродромі "Антонов" у Гостомелі. Повітряне судно перебувало в ангарі, коли російські найманці здійснили повітряну атаку летовища.

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