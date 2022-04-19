"Антонов" показав зворушливий мультик про "Мрію", створений сестрами-українками
19 квітня 2022 , 07:22Читать новость на русском
Джерело:фейсбук ANTONOV Company
Сестри з Кривого Рогу створили мультик про легендарний літак Ан-225 "Мрія", який зруйнували росіяни.
Авторки мультфільму – Оля та Юля Ткач. ДП "Антонов" оприлюднило його в себе на сторінці.
Важливо Відбудова "Мрії": у ДП "Антонов" розповіли, як збираються відновлювати літак
У компанії також подякували за підтримку всім, хто не байдужий до історії та майбутнього авіації в Україні.
"Мрію" відбудують
Нагадаємо, російські окупаційні війська знищили "Мрію" на аеродромі Гостомеля. Це був найбільший літак у світі, який неодноразово допомагав світу, перевозячи гуманітарні вантажі.
Відновлення "Мрії" займе час – літак потрібно перепланувати. Однак це обов'язково зроблять. Ба більше, небайдужі громадяни вже надсилають гроші на це.
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