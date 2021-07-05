Білорусь просить Росію видати співачку Анжеліку Агурбаш: за критику Лукашенка їй загрожує термін
Джерело:інстаграм Анжеліки Агурбаш
Генеральна прокуратура Білорусі відкрила дві кримінальні справи проти співачки Анжеліки Агурбаш. Її звинувачують у образах Олександра Лукашенка і розпалі ворожнечі.
Білорусь уже встигла направити до Росії клопотання про видачу співачки. Для Анжеліки Агурбаш вже навіть обрали запобіжний захід – тримання під вартою.
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Агурбаш закидають розпалювання ворожнечі і образу Лукашенка
У своєму інстаграмі співачка записала велике звернення до білорусів і закликала до єднання і спільної боротьби з режимом. Вона розповіла: проти неї відкрили дві кримінальні справи і звинувачують її у ворожнечі та образах президента Білорусі. Вона додала: час активізуватися і навести у державі справедливість. Зокрема Агурбаш за проведення референдуму, ініційованого опозицією.
Прийшов час заявити про початок формування Організаційного Комітету зі створення ініціативної групи з проведення в грудні – січні конституційного референдуму!
– заявила Агурбаш.
Звернення Агурбаш щодо кримінальних справ проти неї: дивіться відео
У прокуратурі Білорусі підтвердили слова співачки і в'їдливо додали: протиправні дії, зокрема публікації деструктивного характеру в інтернеті, можуть спричинити за собою відповідальність. За даними Генпрокуратури, з серпня 2020 року, коли в Білорусі пройшли вибори президента, Агурбаш розміщувала в інтернеті, зокрема в соцмережах і на YouTube, відомості, спрямовані на збудження ворожнечі і насилля щодо силовиків і представників влади.
У відомстві зазначили: вже направили до прокуратури Росії клопотання про видачу Агурбаш. Для співачки вже санкціонований запобіжний захід – тримання під вартою.
Серед звинувачень у повідомленні прокуратури – образа Лукашенка.
Агурбаш А. А. в групі з невстановленими особами опублікувала в глобальній комп'ютерній мережі інтернет відомості, які містять образи Президента Республіки Білорусь, поєднані з обвинуваченням його в скоєнні особливо тяжких злочинів,
– повідомили у відомстві.
Звернення Агурбаш до Путіна
У ЗМІ і телеграм-каналах поширили заяву співачки із нібито проханням до Путіна їй допомогти. У тексті йдеться про те, що вона просить спинити беззаконня, яке твориться у Білорусі. Щодо неї самої і її видачі у поширеному зверненні немає жодної інформації.
Володимир Володимировичу, потрібно зупинити ту ступінь терору і агресії, яка зараз відбувається стосовно білоруського народу. Я не за себе, я за білоруський народ прошу вас допомогти зупинити це беззаконня,
– йдеться у заяві.
Пізніше з'явилися інші повідомлення: мовляв, Агурбаш не зверталася до Путіна і взагалі не знає, звідки цей текст взявся у мережі.
Що відомо про Анжеліку Агурбаш
Джерело: Вікіпедія
- Агурбаш (один із псевдонімів Ліка Ялинська)– радянська, білоруська та російська співачка, актриса, модель і телеведуча.
- Колишня учасниця групи "Вєраси", заслужена артистка Білорусі.
- У 2005 році представляла Білорусь на конкурсі Євробачення і посіла 13 місце. Її продюсером був Філіп Кіркоров.
- Анжеліка Агурбаш підтримує опозицію Білорусі, у Росії брала участь у заходах на її підтримку.