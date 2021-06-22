Апеляція залишила Семенченка під вартою

Апеляційний суд 22 червня не змінив Семену Семенченку запобіжний захід. Колишній нардеп і далі перебуватиме у СІЗО.
Відповідне рішення схвалила колегія суддів Київського апеляційного суду. Засідання суду транслювали на сторінці підозрюваного у фейсбуці.
До теми Для протидії Росії: Семенченко стверджує, що збирався навчати білоруську опозицію самообороні
Суд залишив без змін ухвалу суду першої інстанції про продовження арешту Семенченку до 18 липня. Після рішення присутні у залі почали вигукувати "Ганьба!".
Всім дякую, хто прийшов підтримати. Якщо вони намагатимуться мене зламати, їм не вдасться,
– сказав Семенченко.
У чому підозрюють екснардепа
- У березні 2021 року СБУ заявила про припинення діяльності "приватної військової компанії". Засновниками назвали Семенченка та "позаштатного агента НАБУ" Євгена Шевченка.
- Їм повідомили про підозру щодо організації схеми ввезення військових запчастин і товарів з Росії поза митним контролем.
- Семенченку також вручили підозру через обстріл телеканалу "112 Україна" у 2019 році.
Семенченко відкидає звинувачення
Сам підозрюваний каже, що насправді хотів навчати білоруських активістів самооборони та ніби співпрацював з Головним управлінням розвідки. Звинувачення проти себе Семенченко називає "замовленням".