Апеляція залишила Семенченка під вартою

22 червня 2021 , 18:40
Читать новость на русском

Джерело:

фейсбук Семена Семенченка

Апеляційний суд 22 червня не змінив Семену Семенченку запобіжний захід. Колишній нардеп і далі перебуватиме у СІЗО.

Відповідне рішення схвалила колегія суддів Київського апеляційного суду. Засідання суду транслювали на сторінці підозрюваного у фейсбуці.

До теми Для протидії Росії: Семенченко стверджує, що збирався навчати білоруську опозицію самообороні

Суд залишив без змін ухвалу суду першої інстанції про продовження арешту Семенченку до 18 липня. Після рішення присутні у залі почали вигукувати "Ганьба!". 

Всім дякую, хто прийшов підтримати. Якщо вони намагатимуться мене зламати, їм не вдасться,
– сказав Семенченко.

У чому підозрюють екснардепа

Семенченко відкидає звинувачення

Сам підозрюваний каже, що насправді хотів навчати білоруських активістів самооборони та ніби співпрацював з Головним управлінням розвідки. Звинувачення проти себе Семенченко називає "замовленням".

Автор: Софія Мінджоса