Апеляційний суд залишив Семена Семенченка під вартою
Джерело:фейсбук Київського апеляційного суду
У Києві суд розглянув апеляційну скаргу захисту екснардепа Семена Семенченка. 26 листопада судді вирішили продовжити запобіжний засіб і залишили його під вартою.
Через це рішення Київського апеляційного суду Семенченко перебуватиме в СІЗО до 1 січня 2022 року. Також суд відмовив у заяві взяти колишнього народного депутата на поруки.
До теми Розкрадання грошей батальйону: СБУ підозрює дружину Семенченка
За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва від 03 листопада 2021 року залишили без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення,
– йдеться в повідомленні суду.
Екснардепа підозрюють у створенні незаконної приватної військової кампанії, незаконному поводженні зі зброєю та підготовці терористичного акту.
Основне про справу Семенченка
- СБУ заявила, що припинила діяльність "приватної військової компанії", засновниками якої є Семенченко та "позаштатний агент" НАБУ Євген Шевченко. Це трапилось у березні 2021 року.
- 24 березня фігурантам повідомили про підозру в організації незаконної схеми ввезення військових запчастин з Росії. Фігуранти провини не визнають.
- 26 березня Семенченка взяли під варту, та через проблеми зі здоров'ям відправляли в лікарню, а згодом – знову в СІЗО.
- У липні екскомандиру батальйону "Донбас" оголосили нову підозру у справі про ПВК – щодо зберігання вогнепальної зброї чи бойових припасів за змовою групи осіб.
-