Апеляційний суд змінив Білковському запобіжний захід

Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід учаснику акції під Офісом Президента. Мовиться про Олексія Білковського.

Йому змінили цілодобовий домашній арешт на нічний. Білковському інкримінують хуліганство та умисне пошкодження майна.

Читайте також Активісту з протесту за Стерненка Роману Ратушному скасували домашній арешт

Щодо нього застосували нічний домашній арешт – від 22:00 до 6:00 наступної доби. Запобіжний захід діятиме до 23 травня 2021 року.

На відповідне рішення відреагував Сергій Стерненко у своєму телеграмі. Він подякував всім, хто прийшов підтримати Білковського.

Ще одна половинчата перемога. Але вже краще, ніж сидіти цілодобово вдома,

– написав Стерненко.

Відзначимо, що Білковського хотів взяти на поруки народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин.

Нагадаємо, що раніше щодо активіста застосували запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Під Офісом Президента 20 березня 2021 року відбулась акція протесту на підтримку Сергія Стерненка.

Також за цією ж справою ще наразі обмежили свободу: