Апеляційний суд змінив Білковському запобіжний захід

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Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід учаснику акції під Офісом Президента. Мовиться про Олексія Білковського.

Джерело:

Юридична компанія "Міллер"

Йому змінили цілодобовий домашній арешт на нічний. Білковському інкримінують хуліганство та умисне пошкодження майна.

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Щодо нього застосували нічний домашній арешт – від 22:00 до 6:00 наступної доби. Запобіжний захід діятиме до 23 травня 2021 року. 

На відповідне рішення відреагував Сергій Стерненко у своєму телеграмі. Він подякував всім, хто прийшов підтримати Білковського.

Ще одна половинчата перемога. Але вже краще, ніж сидіти цілодобово вдома,
– написав Стерненко.

Відзначимо, що Білковського хотів взяти на поруки народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин.

Нагадаємо, що раніше щодо активіста застосували запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо! Під Офісом Президента 20 березня 2021 року відбулась акція протесту на підтримку Сергія Стерненка.

Також за цією ж справою ще наразі обмежили свободу:

  • Сергію Філімонову (нічний домашній); 
  • Владу Сорду, Євгену Строканю, Давиду Гаджимуратову та Артему Лісовцю (цілодобовий домашній арешт).