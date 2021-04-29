Апеляційний суд змінив Білковському запобіжний захід

Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід учаснику акції під Офісом Президента. Мовиться про Олексія Білковського.
Джерело:Юридична компанія "Міллер"
Йому змінили цілодобовий домашній арешт на нічний. Білковському інкримінують хуліганство та умисне пошкодження майна.
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Щодо нього застосували нічний домашній арешт – від 22:00 до 6:00 наступної доби. Запобіжний захід діятиме до 23 травня 2021 року.
На відповідне рішення відреагував Сергій Стерненко у своєму телеграмі. Він подякував всім, хто прийшов підтримати Білковського.
Ще одна половинчата перемога. Але вже краще, ніж сидіти цілодобово вдома,
– написав Стерненко.
Відзначимо, що Білковського хотів взяти на поруки народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин.
Нагадаємо, що раніше щодо активіста застосували запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.Нагадаємо! Під Офісом Президента 20 березня 2021 року відбулась акція протесту на підтримку Сергія Стерненка.
Також за цією ж справою ще наразі обмежили свободу:
- Сергію Філімонову (нічний домашній);
- Владу Сорду, Євгену Строканю, Давиду Гаджимуратову та Артему Лісовцю (цілодобовий домашній арешт).