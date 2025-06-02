Іноді таке, що ми всі – за мить до смерті, – "Апостол" про надскладні завдання бійців ССО
- ССО ЗСУ виконують складні завдання на фронті, про що розповів боєць "Апостол", який служить там з 2016 року.
- У межах відеопроєкту "ССО Рекрутинг" спецпризначенці діляться своїми історіями.
Сили спеціальних операцій ЗСУ продовжують виконувати надскладні завдання на фронті. Детальніше про бойові виходи розповів боєць із позивним "Апостол".
Його перший бій відбувся в грудні 2014 року в Пісках, поруч зі зруйнованим Донецьким аеропортом. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ССО.
Дивіться також Вдале "полювання" на ворожу авіацію: бійці ССО мінуснули російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор"
Що розповів "Апостол"
За словами бійця, після першої відбитої атаки він відсипався 3 дні. "Адреналін зашкалював, молодий був, гарячий. Причому по той бік був не загін сепаратистів, а група російських спецпризначенців", – згадує "Апостол".
До лав ССО він став у 2016 році – служив на посадах зв'язківця, оператора, розвідника, виконував обов'язки заступника командира групи. Побратими для воїна є більшим, ніж просто команда, – це родина.
У ССО кожна група є окремою бойовою одиницею. У бою хлопці різного віку, виховання, поглядів, із різних сфер – усі рівні.
Іноді завдання таке, що ми всі – за мить до смерті. А потім повертаємось: брудні, втомлені, але живі. І просто сідаємо мовчки. Пауза на кілька хвилин, після чого починається… Сміх, історії, розбір польотів. Як ми звідти вибралися, ніхто не розуміє. Але ж зробили це! Якщо перед виходом на завдання посварились, ніхто і нічого вже не згадує. Все забули, і ми знову брати. Без образ, бо життя одне…
– розповідає "Апостол".
Нагадаємо, спецпризначенці ССО вперше показали обличчя та розповіли свої історії в новому відеопроєкті "ССО Рекрутинг". Кожен із них ділиться переживаннями та причинами боротьби. "Це заклик подивитися в їхні очі та зрозуміти, заради чого вони борються", – йдеться в повідомленні.