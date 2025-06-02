Іноді таке, що ми всі – за мить до смерті, – "Апостол" про надскладні завдання бійців ССО

Сили спеціальних операцій ЗСУ продовжують виконувати надскладні завдання на фронті. Детальніше про бойові виходи розповів боєць із позивним "Апостол".

Його перший бій відбувся в грудні 2014 року в Пісках, поруч зі зруйнованим Донецьким аеропортом. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ССО.

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Що розповів "Апостол"

За словами бійця, після першої відбитої атаки він відсипався 3 дні. "Адреналін зашкалював, молодий був, гарячий. Причому по той бік був не загін сепаратистів, а група російських спецпризначенців", – згадує "Апостол".

До лав ССО він став у 2016 році – служив на посадах зв'язківця, оператора, розвідника, виконував обов'язки заступника командира групи. Побратими для воїна є більшим, ніж просто команда, – це родина.

У ССО кожна група є окремою бойовою одиницею. У бою хлопці різного віку, виховання, поглядів, із різних сфер – усі рівні.

Іноді завдання таке, що ми всі – за мить до смерті. А потім повертаємось: брудні, втомлені, але живі. І просто сідаємо мовчки. Пауза на кілька хвилин, після чого починається… Сміх, історії, розбір польотів. Як ми звідти вибралися, ніхто не розуміє. Але ж зробили це! Якщо перед виходом на завдання посварились, ніхто і нічого вже не згадує. Все забули, і ми знову брати. Без образ, бо життя одне…

– розповідає "Апостол".

Нагадаємо, спецпризначенці ССО вперше показали обличчя та розповіли свої історії в новому відеопроєкті "ССО Рекрутинг". Кожен із них ділиться переживаннями та причинами боротьби. "Це заклик подивитися в їхні очі та зрозуміти, заради чого вони борються", – йдеться в повідомленні.