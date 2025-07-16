Укр Рус
24 Канал Новини України Арахамія оприлюднив склад нового Кабміну, який представлять Раді на погодження
16 липня, 20:32
2

Арахамія оприлюднив склад нового Кабміну, який представлять Раді на погодження

Юлія Муріна
Основні тези
  • Давид Арахамія оприлюднив список кандидатів на посади в новий уряд. Серед них – як і нові люди, так і чинні міністри. 
  • Верховна Рада розгляне ці кандидатури вже на найближчому засіданні.

Верховна Рада 16 липня відправила у відставку уряд Шмигаля. Кандидатів на посади в Кабінеті Міністрів розглянуть на найближчому засіданні. Уже відомо, хто яке міністерство може очолити.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову франції "Слуга народу" Давида Арахамію.

Дивіться також Знає східні мови та людина оркестр в Зе-команді: хто така Юлія Свириденко, яка стане прем'єркою

Що відомо про кандидатів у Кабінет Міністрів?

У середу, 16 липня, провели засідання фракції за участі Володимира Зеленського, керівника ОП Андрія Єрмака, голови Верховної Ради Руслана Стефанчука й першого віцеспікера Олександра Корнієнка.

На ньому представили кандидатів на посади в Кабміні, які також були присутні. Арахамія наголосив, що це як нові люди, так і ті, хто добре зарекомендував себе на роботі в уряді. Зокрема:

  • Юлія Свириденко – прем'єр-міністр України,
  • Михайло Федоров – перший віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації,
  • Олексій Кулеба – віцепрем'єр – міністр розвитку інфраструктури та територій,
  • Тарас Качка – віцепрем'єр – міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції,
  • Матвій Бідний – міністр молоді та спорту,
  • Герман Галущенко – міністр юстиції,
  • Світлана Гринчук – міністр енергетики,
  • Денис Улютін – міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України,
  • Наталія Калмикова – міністр ветеранів України,
  • Ігор Клименко – міністр внутрішніх справ,
  • Оксен Лісовий – міністр освіти і науки,
  • Віктор Ляшко – міністр охорони здоров'я,
  • Сергій Марченко – міністр фінансів,
  • Андрій Сибіга – міністр закордонних справ,
  • Олексій Соболєв – міністр економіки, довкілля та сільського господарства,
  • Денис Шмигаль – міністр оборони.

Зверніть увагу! Арахамія уточнив, що Верховна Рада розгляне ці кандидатури вже на найближчому засіданні. До речі, консультації щодо кандидата на посаду міністра культури ще тривають.