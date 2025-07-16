Арахамія оприлюднив склад нового Кабміну, який представлять Раді на погодження

Верховна Рада 16 липня відправила у відставку уряд Шмигаля. Кандидатів на посади в Кабінеті Міністрів розглянуть на найближчому засіданні. Уже відомо, хто яке міністерство може очолити.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову франції "Слуга народу" Давида Арахамію.

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Що відомо про кандидатів у Кабінет Міністрів?

У середу, 16 липня, провели засідання фракції за участі Володимира Зеленського, керівника ОП Андрія Єрмака, голови Верховної Ради Руслана Стефанчука й першого віцеспікера Олександра Корнієнка.

На ньому представили кандидатів на посади в Кабміні, які також були присутні. Арахамія наголосив, що це як нові люди, так і ті, хто добре зарекомендував себе на роботі в уряді. Зокрема:

Юлія Свириденко – прем'єр-міністр України,

Михайло Федоров – перший віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації,

Олексій Кулеба – віцепрем'єр – міністр розвитку інфраструктури та територій,

Тарас Качка – віцепрем'єр – міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції,

Матвій Бідний – міністр молоді та спорту,

Герман Галущенко – міністр юстиції,

Світлана Гринчук – міністр енергетики,

Денис Улютін – міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України,

Наталія Калмикова – міністр ветеранів України,

Ігор Клименко – міністр внутрішніх справ,

Оксен Лісовий – міністр освіти і науки,

Віктор Ляшко – міністр охорони здоров'я,

Сергій Марченко – міністр фінансів,

Андрій Сибіга – міністр закордонних справ,

Олексій Соболєв – міністр економіки, довкілля та сільського господарства,

Денис Шмигаль – міністр оборони.

Зверніть увагу! Арахамія уточнив, що Верховна Рада розгляне ці кандидатури вже на найближчому засіданні. До речі, консультації щодо кандидата на посаду міністра культури ще тривають.