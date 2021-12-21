Арахамія пояснив, чому повністю електронні вибори в Україні неможливі

Давид Арахамія заявив, що проведення виборів повністю у режимі онлайн в Україні неможливе. Адже це не відповідатиме Конституції.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в інтерв'ю виданню прокоментував інформацію про те, що голосування на виборах може бути за допомогою мобільного телефону.

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Арахамія вважає неможливими вибори лише онлайн

Давайте тут одразу розставимо крапки над "і". Це апріорі неможливо, тому що, згідно з Конституцією, у нас процес голосування таємний, ви не повинні бути ідентифіковані,

– зазначив нардеп.

Він додав, що мобільний за замовчуванням ідентифікує людину.

Нардеп підтримує електронний підрахунок голосів

Водночас Арахамія підтримує проведення електронного підрахунку голосів на виборах. Така практика є у США та багатьох інших країнах.

Електронний підрахунок голосів зробив би виборчий процес прозорішим, дозволив би оперативніше обробляти дані,

– заявив глава фракції.

Однак він вважає, що запустити такий функціонал до найближчих виборів, найімовірніше, не вдасться. Для цього потрібно закупити обладнання, а тільки процедура закупівлі через систему Prozorro зазвичай займає пів року. "Ми не до кінця ще провели диджиталізацію, аби всі дані йшли через захищені канали зв'язку", – пояснив він.

Проте Арахамія допустив можливість електронного підрахунку голосів як експеримент на певних дільницях, щоб показати, як це може працювати.

Заява Зеленського про онлайн-вибори

На пресконференції 26 листопада Володимир Зеленський заявив, що триває робота щодо цифровізації виборів. Офіс Президента співпрацює з двома компаніями, Microsoft та Apple, над розробкою цифрової митниці, електронних виборів та здійснення перепису населення. Президент наголосив, що онлайн-вибори можливі, однак не факт, що вони проходитимуть через Дію.

Згодом глава Мінцифри Михайло Федоров зазначив, що питання можливості проведення виборів у режимі онлайн повинні вирішувати Центральна виборча комісія і Верховна Рада. Однак у міністерстві готові надавати технічну допомогу.

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