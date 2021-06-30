Я не навчився розпізнавати зі спини, – Арахамія про скандал з "дєдами-мопедами"

Нещодавно Давид Арахамія потрапив в черговий скандал. У День Конституції під час урочистого засідання Ради він некоректно висловився про співавторів основного закону – Степана Хмару та Віктор Шишкіна. Їх у фракційному телеграмі Арахамія назвав "дєдами-мопедами".

Дорогою до парламенту 30 червня голова фракції "Слуга народу" пояснив своє бачення ситуації. Начебто і Хмару, і Шишкіна він добре знає, проте зі спини не роздивився.

До теми Що це за два "дєда-мопєда", – Арахамія у Раді не впізнав Віктора Шишкіна та Степана Хмару

Арахамія каже, що добре знає Хмару та Шишкіна

Збив з пантелику політика і одяг співавторів Конституції – вони були одягнені у білі футболки з написом "Зе – вбивця Конституції".

Позаду отак – перед двома людьми, які стали, одягли якісь футболки, зробили якісь заяви, коли людей запросили на урочисту подію. Я знаю прекрасно і Шишкіна, і Хмару, але зі спини я не навчився розпізнавати,

– сказав Арахамія.

Голова фракції каже, що у нього не було гадки, що "такі поважні люди можуть робити провокації на такій урочистій події". Арахамія запевняє, якби впізнав їх, то підійшов би і сказав, що треба розуміти, де ти перебуваєш.



Хмара та Шишкін на урочистому засіданні Ради / Фото Главком

Раніше Арахамія у прямому ефірі зізнався, що давав хабарі чиновникам

! 28 червня 2021 року в Україні відзначали 25-річчя Конституції. Екснардепи Хмара і Шишкін влаштували акцію протесту на урочистому засіданні, вони стояли під час виступу президента Зеленського, привертаючи увагу до написів на футболках.