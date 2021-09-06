Арахамія прокоментував чутки про відставку Разумкова
Джерело:Інтерфакс-Україна
Давид Арахамія спростував чутки про відставку Дмитра Разумкова. Очільник фракції запевнив, що у фракції з головою парламенту "нормальні робочі відносини".
Арахамія наголосив, що таких обговорень всередині фракції взагалі не було. Відповідно, не було й подань щодо цього.
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"Слуга народу" пообіцяв публічно розповісти, якщо питання щодо Разумкова з'явиться на порядку денному фракції. "Ми точно вийдемо або зробимо спільний брифінг", – запевнив він.
Нагадую, що Разумков делегований на крісло спікера від фракції "Слуга народу". Коли у нас будуть із ним непорозуміння, ми вийдемо і скажемо про це,
– додав політик.
Він підкреслив: якщо таке все ж таки станеться, спікера мінятимуть. Проте наразі підтав для цього немає, адже у нардепів із ним "нормальні робочі відносини".
Чому та коли заговорили про відставку Разумкова
- Чутки про ймовірну відставку Разумкова поширилися у ЗМІ ще взимку 2021 року. Тоді стверджували, що Зеленський нібито хотів би бачити на посаді спікера ради іншого "слугу" – Руслана Стефанчука.
- При цьому, причиною таких намірів глави держави називали "самостійність Разумкова". Мовляв, він намагається бути незалежним від Офісу Президента.
- У вересні 2021 року Стефанчук заявив, що інформацію про начебто бажання Зеленського бачити його на посаді Разумкова поширюють безпідставно. Він запевнив, що задоволений посадою, яку обіймає (віцеспікера).