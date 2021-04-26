Арахамія розповів, коли Рада голосуватиме за кандидатуру Галущенка на пост міністра енергетики

Давид Арахамія заявив, що Рада може проголосувати за призначення Германа Галущенка міністром енергетики на позачерговому засіданні 29 квітня.

Про це нардеп повідомив перед початком Погоджувальної ради. За його словами, кандидатуру Германа Галущенка обговорили під час засідання фракції "Слуга народу" 22 квітня.

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Ми готуємося на четвер (29 квітня – 24 канал), щоб голосувати за пана Германа. Ми зустрічалися з фракцією, робилося це через Zoom, зараз пан Галущенко зустрічається з іншими фракціями, а потім буде зустріч із керівництвом Верховної Ради,

– сказав він.

Давид Арахамія наголосив, що вони вже не допускають тих помилок, які були під час спроб призначити Юрія Вітренка. За нього голосували двічі та обидва рази провалювали процедуру.

Глава фракції додав, що Галущенко неодноразово "був учасником робочих нарад щодо ситуації в енергетиці й зарекомендував себе як професійна людина".

"Слуги" збирають підписи

"Слуга народу" Євгенія Кравчук у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" повідомила, що вони збирають підписи для подання від фракції стосовно кандидатури Германа Галущенка.

Процедура досить чітко передбачена Конституцією: спочатку має бути подання від фракції, потім його вносить у Верховну Раду прем'єр-міністр, його розглядає профільний комітет, і вже після цього подання може вноситися до зали парламенту,

– сказала вона.

Нардеп також розповіла, що наразі формується порядок денний позачергового пленарного засідання Ради на 29 квітня.