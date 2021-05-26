Арахамія очолив наглядову раду Офісу із залучення інвестицій

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 26 травня став головою оновленої наглядової ради Офісу із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest. Його обрали на засіданні ради.

Інформацію оприлюднив міністр Кабміну Олег Немчінов. Також відомий склад оновленої ради.

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Арахамія очолив оновлену наглядову раду UkraineInvest

Головою ради обрали народного депутата України Давида Арахамію,

– заявив Олег Немчінов.

До складу ради також увійшли:

нардеп Давид Арахамія;

заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков;

президент Американської торгівельної палати в Україні Андрій Гундер;

виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації Ганна Дерев'янко;

Міністр Кабміну Олег Немчінов;

президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков;

виконавчий директор "Українського дому в Давосі" Александра Чопівські;

нардеп Галина Янченко.

UkraineInvest – урядовий офіс із залучення та підтримки інвестицій, створений у 2016 році для залучення прямих іноземних інвестицій та допомоги інвесторам в розширенні свого бізнесу в Україні. UkraineInvest – дорадчий орган при Кабміні.

До речі, у лютому 2021 року Кабмін уповноважив Офіс із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest виконувати функції "інвестиційних нянь". Тобто здійснювати супровід осіб, що інвестують в Україну понад 20 мільйонів євро.