Ніхто з країни звалювати не буде, – Арахамія вибачився за скандальне листування "слуги народу"

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Давид Арахамія вибачився за скандальне листування депутатки "Слуги Народу" Анни Колісник. Під час засідання Верховної Ради вона написала у повідомленні, що "треба валити з цієї країни".

Джерело:

24 канал

В ефірі одного з українських телеканалів глава фракції "Слуга народу" Арахамія запевнив, що ніхто з країни "звалювати" не буде.

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Точно мушу запевнити всіх: ніхто з країни "звалювати" не буде, всі будуть працювати на користь країни, всі будуть захищати інтереси України,
– наголосив Арахамія.

Листування Колісник: що відомо

  • Під час виступу у Верховній Раді Руслана Хомчака 30 березня нардепка від "Слуги народу" Анна Колісник переписувалася з чоловіком на ім'я "Стас".
  • Вона зауважила, що "ми слухаємо Хомчака. Треба валити з цієї країни".
  • Згодом нардепка зробила 2 спроби пояснити свої слова.
  • Спершу вона розповіла, що мала на увазі подорож на травневі свята. Колісник зауважила, що любить свою країну.
  • Згодом народна обраниця опублікувала допис, у якому ще раз зауважила: "я не пишу по еміграцію, а про відпочинок на травневі свята".