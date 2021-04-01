Ніхто з країни звалювати не буде, – Арахамія вибачився за скандальне листування "слуги народу"

Давид Арахамія вибачився за скандальне листування депутатки "Слуги Народу" Анни Колісник. Під час засідання Верховної Ради вона написала у повідомленні, що "треба валити з цієї країни".

В ефірі одного з українських телеканалів глава фракції "Слуга народу" Арахамія запевнив, що ніхто з країни "звалювати" не буде.

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Точно мушу запевнити всіх: ніхто з країни "звалювати" не буде, всі будуть працювати на користь країни, всі будуть захищати інтереси України,

– наголосив Арахамія.

Листування Колісник: що відомо