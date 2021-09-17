Арахамія, Вітренко та Тищенко: високопосадовці засвітились у VIP-ложі з Коломойським
Джерело:фейсбук Михайла Ткача
На одному з футбольних матчів, що відбувся у Києві 15 вересня, помітили нардепів "Слуги народу" та низку міністрів та високопосадовців. Вони дивилися футбол у VIP-ложі з олігархом Ігорем Коломойським.
Фото із зустрічі зробив фотограф Дмитро Ларін, повідомляє журналіст Михайло Ткач.
Важливо Говорили про олігархів і податки: Зеленський провів нараду з депутатами та міністрами
За даними Ткача, на матч Динамо – Бенфіка з'їхались різні впливові люди, "об'єднані різними важливими темами для розмов". Так, у VIP-ложі помітили:
- олігарх Ігор Коломойський;
- бізнес-партнер Євген Геллер;
- керівник Нафтогазу Юрій Вітренко;
- міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, міністр кабінету міністрів Олег Немчинов;
- нардепи Микола Тищенко, Сергій Льовочкін, Андрій Іванчук;
- віце-прем'єр Уруський;
- власник мережі АТБ Геннадій Буткевич,
- футбольні завсідники брати Суркіси.
Наступного разу теж піду у VIP-ложу. Не послухаю – так хоч побачу. Бо не дуже зрозуміло де нові обличчя, а де старі,
– сказав журналіст.
Ткач також заявив, що Арахамія на футболі нібито домовлявся за голоси для відставки спікера Дмитра Разумкова. Це журналісту повідомили з двох джерел.
Кого помітили у VIP-ложі на матчі Динамо – Бенфіка у Києві / Фото Дмитра Ларіна
Зауважимо, що згідно із законопроєктом про олігархів, кожного змусять подавати декларації, як держслужбовців, а самих чиновників звітувати про свої зустрічі з "офіційними товстосумами". Реєстри олігархів і зустрічей з ними вестиме РНБО.
Законопроєкт про олігархів: головне
- Володимир Зеленський у червні вніс у Верховну Раду законопроєкт про статус олігарха в Україні.
- Він передбачає створення відповідного реєстру. Туди потраплять ті, хто відповідає щонайменше 3 із 4 передбачених критеріїв.
- Парламент у липні підтримав ініційований президентом документ у першому читанні.
Повний текст публікації Михайла Ткача:
Перша офлайн нарада після виходу із Zoom. Позавчора у Києві був великий футбол. Ліга Чемпіонів Динамо – Бенфіка.
З якихось невідомих причин саме на цей матч з'їхались різні впливові люди об‘єднані різними важливими темами для розмов. У VIP-ложі був, наприклад, Ігор Коломойський (на фото він спілкується з керівником фракції президента у парламенті Давидом Арахамією) та бізнес-партнер Євген Геллер, був керівник Нафтогазу Юрій Вітренко, міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, міністр кабінету міністрів Немчинов, голова бюджетного комітету ВР Арістов, Борис Баум, авжеж Микола Тищенко, віце-прем'єр Уруський, власник мережі АТБ Геннадій Буткевич, депутат Іванчук, футбольні завсідники брати Суркіси, депутат Сергій Льовочкін та багато інших.
Наступного разу теж піду у VIP-ложу. Не послухаю – так хоч побачу Бо не дуже зрозуміло де нові обличчя, а де старі. До речі, як туди потрапити якщо ти не "Слуга народа"? Депутату від ОПЗЖ Григорію Суркісу треба дзвонити?
АПД: Вже з двох джерел інформація про те що Арахамія на футболі домовлявся за голоси для відставки спікера Разумкова