Арахамія за барабанами й пультом діджея: як "слуги" запалювали на вечірці – відео

Офіційна частина виїзного засідання фракції"Слуги народу" вже завершилася. Тепер народні обранці відпочинуть на вечірці.

Судячи з кадрів, опублікованих у мережі, вечірку розпочав голова фракції Давид Арахамія. На відео він сидить за барабанною установкою.

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Як почалася вечірка "слуг"

Коли політик виходив на сцену, частина присутніх скандувала його ім'я. Далі Арахамія взявся грати на музичному інструменті. При цьому, на екрані позаду видніється красномовний напис "Слугам по заслугах". Короткий виступ нардепа, який потрапив на відео, завершився оплесками.

Арахамія за барабанами на вечірці "слуг": дивіться відео

Арахамія за пультом діджея

Раніше Давид Арахамія розповідав, що планує виступити на вечірці "слуг народу" ще й у ролі ді-джея під псевдонімом David Braun. Він часто використовує цей псевдонім.

На початку серпня політик виступив перед молодіжним крилом "Слуги народу". Тоді він зіграв кілька запальних сетів за діджейським пультом.

Близько 1:30 речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук написала, що закриває "Велику фракці" сет від DJ David Braun. Вона показала запальні танці нардепів та виступ голови фракції.

Виступ DJ David Braun на вечірці: дивіться відео

"Слуги" отримають "партійні Оскари"

Ще одна із "родзинок" розважальної програми після засідання фракції – вручення "партійних Оскарів". Арахамія пояснював, що нардепів нагороджуватимуть за різні вчинки та ситуації, які відбувалися впродовж 2 років. До організації цієї частини вечора підійдуть з гумором та іронією, анонсував він.