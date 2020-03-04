Арахамія назвав кількість вакантних посад в новому уряді Шмигаля

У новоствореному Кабінеті міністрів, який очолив прем'єр Денис Шмигаль, буде шість вакантних посад. Зокрема, в уряд будуть шукати двох віцепрем'єрів та чотирьох міністрів.

Про це розповів керівник парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія під час позачергового засідання Верховної Ради 4 березня, пише "НВ".

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Які посади будуть вакантними в новому уряді:

віцепрем'єра з питань економіки;

віцепрем'єра з питань оборони;

міністра економіки;

міністра освіти;

міністра культури;

міністра аграрного комплексу.

З міністерства економіки зробили такого монстра, яким важко керувати, незважаючи на особу міністра. Ми прийняли остаточне рішення про розподіл міністерства економіки та культури і вже шукаємо кандидатів,

– додав Арахамія.

Арахамія пояснив, що міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов відмовився очолювати одне з міністерств, яке має утворитися після розподілу його відомства на два окремі – Мінекономіки та Мінагро.

Окрім того, Володимир Бородянський не захотів залишатися на посаді міністра культури після того, як Міністерство культури, молоді та спорту розділять на Мінкульт та Мінспорт.

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Новий прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наразі в уряді є 4 вакантні посади. Ще 2 посади з'являться після того, як у Кабміні розділять Міністерство культури і спорту та Міністерство економіки, торгівлі і сільського господарства.

Що відомо про новий уряд Шмигаля? 4 березня Верховна Рада підтримала відставку прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. Разом з ним у відставку пішов і весь Кабінет міністрів.



Новим главою уряду парламент обрав Дениса Шмигаля. Після цього політик запропонував Раді проголосувати й за новий Кабінет міністрів, свої посади в якому зберегли лише глава МВС Арсен Аваков, міністр юстиції Денис Малюська, міністр інфраструктури Владислав Криклій та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.