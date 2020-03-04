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      КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ ВІДСТАВКА УРЯДУ ГОНЧАРУКА ДЕНИС ШМИГАЛЬ
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      КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ ВІДСТАВКА УРЯДУ ГОНЧАРУКА ДЕНИС ШМИГАЛЬ

      Арахамія назвав кількість вакантних посад в новому уряді Шмигаля

      - Читать новость на русском
      Арахамія розповів, скільки вакансій буде в оновленому Кабміні / Фото з Facebook

      У новоствореному Кабінеті міністрів, який очолив прем'єр Денис Шмигаль, буде шість вакантних посад. Зокрема, в уряд будуть шукати двох віцепрем'єрів та чотирьох міністрів.

      Про це розповів керівник парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія під час позачергового засідання Верховної Ради 4 березня, пише "НВ".

      Важливо: Денис Шмигаль став новим прем'єр-міністром України

      Які посади будуть вакантними в новому уряді: 

      • віцепрем'єра з питань економіки;
      • віцепрем'єра з питань оборони;
      • міністра економіки;
      • міністра освіти;
      • міністра культури;
      • міністра аграрного комплексу.

      З міністерства економіки зробили такого монстра, яким важко керувати, незважаючи на особу міністра. Ми прийняли остаточне рішення про розподіл міністерства економіки та культури і вже шукаємо кандидатів,
      – додав Арахамія.

      Арахамія пояснив, що міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов відмовився очолювати одне з міністерств, яке має утворитися після розподілу його відомства на два окремі – Мінекономіки та Мінагро.

      Окрім того, Володимир Бородянський не захотів залишатися на посаді міністра культури після того, як Міністерство культури, молоді та спорту розділять на Мінкульт та Мінспорт.

      До теми: Яким буде Кабінет Міністрів України Дениса Шмигаля: список міністрів

      Новий прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наразі в уряді є 4 вакантні посади. Ще 2 посади з'являться після того, як у Кабміні розділять Міністерство культури і спорту та Міністерство економіки, торгівлі і сільського господарства.

      Що відомо про новий уряд Шмигаля? 4 березня Верховна Рада підтримала відставку прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. Разом з ним у відставку пішов і весь Кабінет міністрів. 

      Новим главою уряду парламент обрав Дениса Шмигаля. Після цього політик запропонував Раді проголосувати й за новий Кабінет міністрів, свої посади в якому зберегли лише глава МВС Арсен Аваков, міністр юстиції Денис Малюська, міністр інфраструктури Владислав Криклій та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Верховна Рада Міністерство культури, молоді та спорту Міністерство освіти та науки України Міністерство економічного розвитку і торгівлі Тимофій Милованов – новини Володимир Бородянський Кабінет Міністрів України Давид Арахамія Денис Шмигаль
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