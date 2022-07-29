Арестович спрогнозував, коли росія піде у новий наступ на Півдні

Наші відважні ЗСУ дуже активно б'ють окупантів на Південному напрямку. Ті вирішили послати туди нові сили та навіть почали мріяти про нові наступи.

Шалені удари наших героїв на Півдні неабияк налякали окупантів. Депутати путіна вирішили заздалегідь рятуватися втечею, а угруповання ворога отримує підкріплення з інших напрямків.

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Окупанти можуть знову піти в наступ на Півдні

Позаштатний радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович, російські окупанти почали забирати свої підрозділи з Донбасу та перекидати їх на Південь, зокрема до Херсона. Ворог намагається втримати єдиний "здобуток" у війні з Україною.

На штурми позицій ЗСУ вони кидають тих, хто не встиг очухатися та почати відходити з напрямків, але в них немає жодного шансу. Ворог хоче перегрупуватися, змістити свої основні сили на Південь та намагатися окупувати нові території.

Я думаю, вони будуть готові йти в наступ 5 – 6 серпня. Можливо, кількома днями раніше або пізніше. А ми їх будемо чекати. Буде велика степова битва, підніметься козацький дух. Ми їм "навішаємо",

– сказав Арестович.

Він додав, що у цій битві непідготовлені резерви росіян зустрінуться з підготовленими резервами ЗСУ, і тоді можна буде наочно побачити, хто краще готує своїх військових.

Дивіться відео до теми – Арестович сказав, коли росіяни підуть в наступ на Півдні