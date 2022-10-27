Подоляк відповів, чи може арешт Богуслаєва зірвати виробництво "Байрактарів" в Україні
Російські пропагандисти розганяють фейк про те, що через затримання президента "Мотор Січі" Богуслаєва, в Україні не будуватимуть завод "Байрактарів". Однак це, звичайно ж, не так.
Заводу "Байрактарів" в Україні бути
Про це 24 каналу розказав радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Як запевнив він, все, про що домовляється Україна буде здійснено в повному обсязі, і насамперед тому, що це стратегічно вигідно самій Туреччині. А з арештом Богуслаєва це немає жодного зв'язку.
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Подоляк наголосив, що Україна має чудового партнера – генерального директора Baykar Defence Халюка Байрактара, і саме з ним домовляється. Ця людина абсолютно щиро любить Україну та абсолютно щиро передає дрони, бо ж чимало "пташок" Україна отримала абсолютно безплатно.
За словами радника голови ОП, у контексті будівництва заводу в Україні потрібно брати до уваги навіть не позицію Туреччини, а позицію саме директорів виробництва "Байрактарів". А вона у них принципова: Україна – понад усе.
Дуже чітко "записано" у них в серці, що вони допомагатимуть Україні. Тому я не сумніваюсь, що завод з виробництва "Байрактарів" та інших дронів буде,
– наголосив Подоляк.
Він додав, що компанія Baykar має фантастичні концептуальні розробки та передове виробництво. Тож Подоляк вважає, що Україна отримає все і навіть більше, а після війни взагалі матиме іншу структуру військового виробництва у своїй країні.
Що з Богуслаєвим
Радник голови Офісу Президента висловився і щодо арешту Богуслаєва, якому оголосили про підозру у колабораціонізмі та державній зраді. Подоляк каже, що, на жаль, не лише Богуслаєв після 8 місяців повномасштабної війни не зрозумів, що таке патріотизм і що таке Україна.
"Треба бути дуже гнилою особою, щоб поводитися як Богуслаєв. Але, між тим, про нього вже все сказали, все зрозуміло: людині 84 роки й він вирішив зайти в історію, як мерзенна істота", – підкреслив Подоляк.
Утім, він додав, що дії Богуслаєва – це його вибір, і втручатися в особисте життя людей, які перед смертю хочуть зробити себе “від'ємним персонажем”, як люблять казати росіяни, не варто.
Повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком: дивіться відео
Що відомо про арешт В'ячеслава Богуслаєва: коротко
- Богуслаєв обіймав посаду президента компанії "Мотор Січ"з 2013 року. Це підприємство є стратегічно важливим для України, адже виробляє авіаційні двигуни, газотурбінні агрегати того. Зокрема двигунами з "Мотор Січі" устатковані й славнозвісні "Байрактари".
- 22 жовтня СБУ повідомила про затримання Богуслаєва за підозрою у колабораціонізмі та державній зраді. Його звинувачують у незаконному постачанні товарів військового призначення для російської штурмової авіації, тобто запчастин для гелікоптерів, які Росія використовувала у війні проти України.
- СБУ опублікувала уривки телефонних розмов, у яких Богуслаєв зізнавався, що він "з Україною не за одне", а до падіння російської ракети на територію "Мотор Січі" ставиться з розумінням.