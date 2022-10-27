Подоляк відповів, чи може арешт Богуслаєва зірвати виробництво "Байрактарів" в Україні

Російські пропагандисти розганяють фейк про те, що через затримання президента "Мотор Січі" Богуслаєва, в Україні не будуватимуть завод "Байрактарів". Однак це, звичайно ж, не так.

Заводу "Байрактарів" в Україні бути

Про це 24 каналу розказав радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Як запевнив він, все, про що домовляється Україна буде здійснено в повному обсязі, і насамперед тому, що це стратегічно вигідно самій Туреччині. А з арештом Богуслаєва це немає жодного зв'язку.

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Подоляк наголосив, що Україна має чудового партнера – генерального директора Baykar Defence Халюка Байрактара, і саме з ним домовляється. Ця людина абсолютно щиро любить Україну та абсолютно щиро передає дрони, бо ж чимало "пташок" Україна отримала абсолютно безплатно.

За словами радника голови ОП, у контексті будівництва заводу в Україні потрібно брати до уваги навіть не позицію Туреччини, а позицію саме директорів виробництва "Байрактарів". А вона у них принципова: Україна – понад усе.

Дуже чітко "записано" у них в серці, що вони допомагатимуть Україні. Тому я не сумніваюсь, що завод з виробництва "Байрактарів" та інших дронів буде,

– наголосив Подоляк.

Він додав, що компанія Baykar має фантастичні концептуальні розробки та передове виробництво. Тож Подоляк вважає, що Україна отримає все і навіть більше, а після війни взагалі матиме іншу структуру військового виробництва у своїй країні.

Що з Богуслаєвим

Радник голови Офісу Президента висловився і щодо арешту Богуслаєва, якому оголосили про підозру у колабораціонізмі та державній зраді. Подоляк каже, що, на жаль, не лише Богуслаєв після 8 місяців повномасштабної війни не зрозумів, що таке патріотизм і що таке Україна.

"Треба бути дуже гнилою особою, щоб поводитися як Богуслаєв. Але, між тим, про нього вже все сказали, все зрозуміло: людині 84 роки й він вирішив зайти в історію, як мерзенна істота", – підкреслив Подоляк.

Утім, він додав, що дії Богуслаєва – це його вибір, і втручатися в особисте життя людей, які перед смертю хочуть зробити себе “від'ємним персонажем”, як люблять казати росіяни, не варто.

Повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком: дивіться відео

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