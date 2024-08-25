"У такому вигляді Telegram не може існувати": що зміниться після затримання Дурова

У Франції затримали російського бізнесмена Павла Дурова. Це подія світового масштабу, яка попри все, була досить очікуваною.

Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що настає момент, коли Telegram стане контрольованим. Хоча затримання Дурова аж ніяк не означає, що соцмережу повністю закриють.

До теми Арешт Павла Дурова: що відомо на цей момент і як це може вплинути на Telegram

У чому проблеми Telegram

Ця мережа дозволяла російським спецслужбам обмінюватися інформацією, а потім використовувати її для того, щоб вбивати українців. Часто траплялося, що дані про розташування військових, інфраструктурних об'єктів потрапляли до рук окупантів.

Терористи по всьому світу дуже легко обмінюються інформацією за допомогою цього месенджера, так само й в Україні дуже зручно користуватися Telegram для того, щоб коментувати все, що відбувається. Звісно, мережа допомагає під час збору коштів, але разом з цим її використовують шахраї. Існує дуже багато анонімних Telegram-каналів без ніякої звітності.

Уже давно мовиться про те, що Telegram-канал має бути персоніфікований, хтось повинен відповідати за контент, який в ньому публікується. Тому я вважаю, що Дуров став об'єктом прискіпливої уваги спецслужб через інформацію, якою дуже легко обмінюватися в Telegram,

– зауважив Клочок.

Свого часу він потрапив під тиск ФСБ і виїхав з Росії через соціальну мережу "Вконтактє", але не зробив відповідних висновків. Ймовірно, він продовжував працювати з російськими спецслужбами, а зустрічі з представниками силових відомств Росії стали тригером того, що Дуров поїхав у Францію.

Про що свідчить затримання Дурова

Цілком можливо, що приліт до Парижа був свідомим вибором російського бізнесмена. Він міг ухвалити рішення про співпрацю зі слідством. Ймовірно, Telegram ніхто не закриє, але його контролюватимуть західні спецслужби, що є абсолютно нормальним явищем.

На затримання Дурова вже відреагували у Росії. Там почали нагадувати, що він є їхнім громадянином і має повернутися додому. Російська пропаганда системно працює в тому сенсі, щоб довести нібито Telegram є проросійським месенджером. Хоча насправді ним користуються по всьому світу, тому вірити такій пропаганді не варто.

Дуров розумів, що потрапив під пильний огляд спецслужб. Це очевидно, що коли ти формуєш громадську думку, то не можеш не перебувати у полі зору спецслужб. Він прилетів до Парижа, знаючи, що там на нього вже виданий ордер. Це можна розцінити тільки як свідомий вибір.

Це спільна операція західних спецслужб і Дурова для того, щоб визначити, що Telegram в такому вигляді, як він є, існувати не може. Я не відкидаю, що рано чи пізно ми побачимо функцію відсутності в Telegram-каналах коментарів,

– підкреслив Клочок.

Він додав, що росіяни могли поставити Дурову низку неадекватних вимог, на які він не погодився. Саме тому бізнесмен полетів до Парижа, щоб там знайти захист. Тепер його, можливо, заховають, а поїздка у Францію стане "рятівним колом".

"Це нормальна історія збереження популярного месенджера, встановлення справедливості, адже зараз дійсно є безліч анонімних Telegram-каналів, які розповсюджують нісенітниці. Треба врешті-решт брати цю справу під контроль", – підсумував керівник Центру громадської аналітики "Вежа".