Дуров приїздив у Росію понад 50 разів з 2015 по 2021 роки, – "Важливі історії"

Засновник та власник Telegram Павло Дуров з 2015 по 2021 роки відвідував Росію понад 50 разів. Це стало відомо завдяки витоку з бази даних російської ФСБ.

Журналісти опозиційного російського видання "Важливі історії" наголосили, що з жовтня 2021 року Павло Дуров не приїжджав до Росії. Проте країну-агресорку продовжував відвідувати його асистент.

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Що відомо про поїздки Дурова до Росії

Журналісти зазначили, що у 2014 році Павло Дуров заявив, що російська ФСБ вимагала від нього розкрити особисті дані організаторів українських протестів під час Євромайдану. Зрештою у квітні 2014 року Дуров продав свою частку в соціальній мережі "ВКонтакте" і покинув Росію.

Однак записи з баз даних ФСБ вказують на те, що Дуров здійснив кілька візитів до Росії в період з 2015 по 2017 рік, а також з 2020 по 2021 рік. Примітно, що єдиний раз, коли він утримався від в'їзду в країну, був у період, коли Кремль намагався безуспішно заблокувати доступ до Telegram.



Поїздки Дурова в Росію і з країни-агресорки / Фото видання "Важливі історії"

Вперше після свого "вигнання" Дуров прибув до Санкт-Петербурга не раніше ніж травень 2015 року. Однак у базах даних прикордонної служби ФСБ немає конкретних записів про його в'їзд до Росії. Як наголошено у матеріалі, відсутність інформації може бути пов'язана з тим, що Дуров міг перетнути кордон через Білорусь.

До кінця 2017 року Павло Дуров здійснив значну кількість поїздок до Москви та Санкт-Петербурга, загалом щонайменше 41 візит. Його брат, Микола Дуров, програміст і співзасновник платформи для обміну повідомленнями Telegram, також часто приїжджав до Росії з Фінляндії.

У цей період розпочалася у Росії кампанія проти Telegram, що збіглася із запровадженням законів, які зобов'язували месенджери надавати ключі дешифрування Федеральній службі безпеки. У відповідь на ці події Дуров переїхав до Дубаю і зосередився на блокчейн-проєкті TON, успішно залучивши 1,7 мільярда доларів від інвесторів. Однак у 2020 році ініціатива зазнала невдачі, коли Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) заблокувала запуск TON.

У травні 2020 року Дуров оголосив про закриття свого проєкту, і наступного місяця знову повернувся до Росії. Одночасно з цим Роскомнагляд, російський регулятор зв'язку, оголосив, що зняв заборону на Telegram. Згодом Дуров оселився в Санкт-Петербурзі, живши між Росією, ОАЕ та Європі до початку повномасштабної війни в Україні. Після цього засновник Telegram не відвідував країну-агресорку.



Дуров не був у Росії з 2021 року / Фото видання "Важливі історії"

Відомо, що ввечері 18 червня – в день розблокування – Дуров вилетів літаком з Пулково до Белграда. Також Дуров був у Росії у 2021, коли Telegram видаляв боти команди Навального.

Журналістам невідомо, чи зустрічався Дуров з російською владою під час візитів до Москви та Петербурга. Асистент Дурова не відповів на запитання у соцмережах та електронною поштою, а під час телефонного дзвінка відмовився спілкуватися та кинув слухавку.