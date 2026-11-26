У Москві заарештували заступника головкома Повітряно-космічних сил Росії Юрія Грехова. Генерал-полковника підозрюють в отриманні хабаря в особливо великому розмірі.

25 листопада 235-й гарнізонний військовий суд Москви задовольнив клопотання слідства та відправив 64-річного генерал-полковника під варту. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Що відомо про генерала

При цьому у картці справи не зазначено, з чим пов'язане звинувачення. Втім, за даними росЗМІ, Грехова підозрюють в отриманні хабаря в особливо великому розмірі.

Юрій Грехов обіймає посаду заступника головкома Повітряно-космічних сил Росії з озброєння з 2021 року. На цій посаді він безпосередньо відповідав за забезпечення військ озброєнням та оснащення армії технікою.

До цього з 2018-го генерал-полковник командував військами протиповітряної та протиракетної оборони.

Із 2022 року він перебуває під санкціями Європейського Союзу.

Нагадаємо, 23 листопада російські правоохоронці затримали губернатора Мурманської області Андрія Чибиса в Москві. Його та спільників підозрюють у розкраданні понад 1 мільярд рублів, виділених на ремонт дороги Апатити – Кіровськ. Також їм закидають привласнення понад 39 мільйонів рублів із коштів Міністерства будівництва Мурманської області.

Це перший арешт чинного губернатора російського регіону з 2022 року. Аналітики ISW припускають, що Кремль міг зробити його відповідальним за провал арктичних проєктів.