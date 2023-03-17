Росія не краде дітей, а рятує їх: у Путіна вже шукають виправдання щодо рішення МКС

Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна. Підозрюють диктатора у викраденні українських дітей. Водночас у Кремлі цинічно заперечують цей факт.

У п'ятницю, 17 березня, в Гаазі, що в Нідерландах, зрушили з мертвої точки процес щодо притягнення керівництва ворожої держави до відповідальності, видавши ордер на арешт Путіна та уповноваженої з прав дітей при президентові Росії Марії Львовї-Бєлової. Про те, як ворожі посадовці відреагували на цю новину, інформує 24 Канал з посиланням на Sky News та російські ЗМІ.

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Що сказали в Кремлі на рішення Гааги

Колишній радник і прессекретар лідера держави-терористки Сергій Марков заявив, що МКС є "безвідповідальним" та "дурним". А Путін "насправді" не краде дітей, а рятує їх.

Росія дітей не краде… Це політика російського уряду – рятувати дітей, а не красти дітей,

– сказав він.

Разом з тим у своїй хворій уяві Марков вигадав, що дітей нібито не депортували, а "переселяли" в межах Росії. На його думку, це тому, що начебто "Україна є частиною Росії".

Також він звинуватив воїнів Збройних Сил у воєнних злочинах, однак не навів жодного прикладу. Це свідчить про те, що Марков просто-таки збрехав.

Цинічна реакція МЗС Росії

Представниця міністерства закордонних справ ворожої держави Марія Захарова також назвала депортацію українських дітей "порятунком". Так вона прокоментувала рішення МКС щодо видання ордера на арешт Путіна та Львової-Бєлової.

Як не дивно, почала розповідати чиновниця, зокрема, про те, що нібито на Заході змушують неповнолітніх змінювати стать, переслідують певних лікарів та пропагують збочення.

Хто б міг подумати ще років 15 тому, що на Заході турбота про дітей, їх порятунок та лікування стануть кримінальними. Але все йшло до цього. Експерименти "освіченого Заходу" щодо зміни статі у дітей, переслідування лікарів, які вважають, що статі всього два, збочене тлумачення ювенального права,

– цинічно заявила чиновниця.

Вона додала, що Угорщина, яка буцімто намагається чинити опір всередині Європи, "піддається справжнім гонінням", і назвала санкції проти Львової-Бєлової ознаками "розлюднення ліберальних диктатур".

Позиція України щодо ордера на арешт Путіна

Представники Офісу Президент, зокрема, Михайло Подоляк та Андрій Єрмак зазначили, що це рішення МКС "є лише початком". Також в інституції констатували, що світ дуже змінився.

Разом з тим український омбудсмен Дмитро Лубінець наголосив, що Путін та Львова-Бєлова є підозрюваними у скоєнні міжнародного злочину – незаконній депортації українських дітей. З його слів зрозуміло, що весь світ прагне справедливості та вона незабаром наступить.



Як Росія викрадає українських дітей / Картинка 24 Каналу