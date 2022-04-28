Арештовану 93-метрову яхту Медведчука планують продати, – АРМА

Арештовану яхту Royal Romance, яка належить Віктору Медведчуку, ймовірно, виставлять на продаж. Отримані за неї кошти можуть спрямувати в український бюджет.

Вартість яхти – близько 200 мільйонів доларів

Про це заявив Павло Бульдович, керівник відділу комунікації Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та менеджменту активами (АРМА).

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Бульдович розповів, що в Хорватії правоохоронці наклали арешт на виконання санкцій для того, щоб ніхто не вчинив з яхтою будь-які дії.

"Після арешту яхти Офіс генпрокурора звернувся до АРМА щодо розробки дорожньої карти управління цим об'єктом. Наразі прокуратура розслідує справу Медведчука, тоді як АРМА забезпечує найбільш ефективний спосіб управління арештованими активами у цій справі", – сказав він.

Бульдович заявив, що яхту, ймовірно, продадуть на відкритих торгах, а кошти спрямують на користь держави.

У подальшому АРМА, найімовірніше, забезпечить реалізацію яхти на відкритих торгах зі зверненням виручених коштів на користь держави,

– зазначив керівник відділу комунікації АРМА.

Що відомо про арешт яхти Медведчука

За даними ЗМІ, 93-метрова яхта Royal Romance з'явилася у Медведчука у 2015 році: її орієнтовна вартість – 200 мільйонів доларів.

На початку березня 2022 року яхту арештували в Хорватії. Після цього у квітні суд передав її у розпорядження АРМА.

Щодо самого Медведчука, то депутат у лютому 2022 року втік з-під домашнього арешту. Після цього була проведена спецоперація і його затримали. Наразі Медведчук під арештом.

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