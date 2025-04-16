Облаштовував фортифікації на кордоні з Україною і крав гроші: арештовано ексочільника Курщини

У Росії затримали колишнього губернатора Курської області Олексія Смирнова. Спершу про це написали ЗМІ, а потім підтвердили правоохоронні органи. Деталі передає 24 Канал.

Суд уже обрав Смирнову запобіжний захід – колишнього чиновника арештували.

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У чому звинувачують Смирнова, колишнього очільника Курщини

Смирнов обіймав посаду голови Курської області з травня 2024 року, але вже у грудні подав у відставку за власним бажанням.

Йому та його заступнику Олексію Дєдову, колишньому віцегубернатору області, інкримінують розкрадання під час будівництва фортифікаційних споруд. Що цікаво, метою робіт було укріплення кордону з Україною.

Олексій Смирнов у суді: дивіться відео

В російському МВС заявили, що ексчиновників затримали в рамках розслідування кримінальної справи за фактом розкрадання бюджетних коштів у сумі понад мільярд рублів. Організована група діяла з використанням службового становища.

Також у справі фігурують керівники "Корпорації розвитку Курської області" та підставних організацій, які отримали кошти, але не виконали роботи. Їх теж узяли під варту.

Імовірно, проти ексгубернатора свідчив колишній гендиректор "Корпорації розвитку Курської області" Володимир Лукін. Його раніше заарештували у справі про розкрадання під час будівництва фортифікацій у Курській області.

У Путіна були складні стосунки зі Смирновим

Цікаво, що після прориву ЗСУ на Курщину Путін зажадав "мужності" від Смирнова. Та вже за кілька днів грубо перебив його, коли той говорив про втрату територій. І зрештою звинуватив Смирнова у провалі російських військ.