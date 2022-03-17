Радик голови Офісу Президента та військовий експерт Олексій Арестович назвав найскладніші напрямки на Донбасі. Зокрема мовиться про Маріуполь.

За словами радника очільника ОП, мовиться відразу про низку населених пунктів на північ від Волновахи та місто Ізюм.

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Станом на 17 березня, як заявив Арестович, найскладнішими напрямками залишаються:

Сєвєродонецьк;

Авдіївка.

Також складною залишається ситуація у Попасній.

Донбас повною мірою зараз може відчути, що означає турбота Росії про них та інші регіони,

– наголосив Арестович.

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