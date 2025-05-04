Арестович повідомив, що у його літак потрапила блискавка: і це вже не вперше вона за ним полює
- Олексій Арестович повідомив, що у літак, в якому він летів, влучила блискавка, і це вже не перший подібний випадок у його житті.
- Арестович згадав, як 5 років тому блискавка вдарила в дах навісу на його дні народження.
Колишній радник Офісу президента, а тепер просто блогер із неоднозначними поглядами, Олексій Арестович пожалівся, що проти нього бунтує природа. Пропагандист розповів, що його "переслідує" блискавка.
4 травня скандальний політик у соцмережі повідомив, що у літак, в якому він щойно летів, влучила блискавка, передає 24 Канал.
Дивіться також Морального права коментувати нема, – Лубінець про критику поведінки полонених перед розстрілом
Блискавка полює за Арестовичем
За словами Арестовича, спалах і удар відбулися прямо поряд з місцем, де сидів він.
Блогер пригадав, що 5 років потому на святкування його дня народження "завітала" блискавка.
Влупило прямо в дах навісу, під яким я піднімав келих, у момент тосту,
– поділився політик.
Нагадаємо, що минулоріч під час спільного живого ефіру з російською опозиційною до Кремля лібералкою Юлією Латиніною Арестович заявив, що він "рускій". Також політик наголосив, що, мовляв, самостійно ухвалив рішення належити до "російської цивілізації".