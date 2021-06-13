Арестович пов'язує зменшення обстрілів на Донбасі із зустріччю Байдена та Путіна

Останнім часом дещо зменшилась кількість обстрілів на Донбасі з боку проросійських бойовиків. На думку Олексія Арестовича, це може бути пов'язане з майбутньою зустріччю президентів США та Росії Джо Байдена й Володимира Путіна.

Спікер української делегації в Тристоронній контактній групі пов'язує із зустріччю звинувачення окупантів у бік ЗСУ. Він додав, що навіть ті країни, які не говорять про роль Росії у бойових діях, використовують термін "ефективний контроль".

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Неправдива інформація у бік ЗСУ

Арестович розповів, що днями через блогерів в ЗМІ окупантів поширили інформацію нібито українські військові вбили 5 бойовиків. Речник наголосив, що це неправдива інформація. Поширюючи такі фейки, найманці Росії намагаються звинуватити українських військових в нібито порушенні режиму тиші.

Все це показує, що, можливо, прийшла команда з Москви – після певного затишшя треба створити видимість, я наголошую, видимість загострення. І причому загострення з української сторони,

– зазначив Арестович.

Інформаційну кампанію почали перед зустріччю Байдена

За словами Арестовича, інформаційну кампанію розгорнули спеціально перед зустріччю Байдена і Путіна. Він наголосив, що українські військові неухильно дотримуються режиму тиші. Речник припустив, якщо окупанти дійсно загинули, то в результаті нещасного випадку або необережного поводження зі зброєю.

"Тепер це треба видати за напад страшної розвідувальної диверсійної групи України, таким чином виконавши два завдання. Перше – загострити ситуацію в медіа напередодні зустрічі Путіна з Байденом, звинувативши українську сторону ще раз", – сказав речник.

Другою причиною, за твердженням Арестовича, є бажання приховати втрати, які були понесені через недбальство.

Ситуація на Донбасі: останні новини

Кількість обстрілів у червні трішки зменшилась. Однак вони все одно є, бойовики зривають перемир'я ледь не щодня, а українські захисники продовжують гинути.

Наприклад, 9 червня на Донбасі зафіксували 3 порушення, однак 10 – аж 12.

Натомість 10 червня бойовики 9 разів зірвали тишу. На жаль, український біля Водяного отримав смертельне осколкове поранення.

Путін та Байден зустрінуться 16 червня у Женеві. Американський президент пообіцяв, що в розмові буде "дуже прямолінійним".