Арестович пояснив, чому окупанти активно обстрілюють Миколаївщину

Російські загарбники щодня завдають ударів по Миколаївщині. Окупанти роблять це для того, щоб відволікти увагу наших ЗСУ.

Про плани ворога розповів радник Офісу Президента Олексій Арестович, інформує 24 канал.

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За словами Арестовича, Миколаївщину обстрілюють для того, щоб примусити наші війська боротися з артилерією противника, шукати російських окупантів, а не наступати.

Але ми й там ведемо окремі обережні, виважені, але тактичні дії для того, щоб розгромити угруповування противника на правому березі, – наголосив він.

На Миколаївщині зберігається висока загроза обстрілів артилерією та ракетних атак. Суттєвих змін у позиціях військ поки немає.

Додамо, що у ніч проти 20 квітня у Миколаєві знову чули вибухи. Попередньо у місті тривала повітряна тривога, а людей закликали перебувати в укриттях чи дотримуватись правила двох стін. Відомо, що тривога у місті почалась ще о 23:02 19 квітня й станом на 01:58 20 квітня тривала. Тобто люди перебували в укриттях майже 3 години.

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