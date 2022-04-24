Арестович пояснив, чому Росія має погодитись на 3 "маріупольські кроки"
В Офісі Президента заговорили про 3 "маріупольські кроки", на які Росія мала б погодитись. У разі повної відсутності здорового глузду в країни-терористки – переговорів більше не буде.
Про це в ефірі 24 каналу розповів радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. За його словами, наразі в Росії борються між собою "дві основні партії".
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Президент попередив про переговори
Одна так звана група розуміє наслідки поведінки "партії війни", інша – власне "партія війни", де хочуть перемоги за будь-яку ціну, показово наказати Маріуполь, українців, сказав Арестович.
"Доки є надія, ми розмовляємо із цими партіями сподіваючись, що здоровий глузд може спрацювати. Якщо ні, то президент попередив – ми виходимо з переговорів і залишається єдиний шлях — поки не знищимо останнього окупанта на нашій землі", – зазначив Олексій Арестович.
Зауважте, що про 3 "маріупольські кроки" заговорив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, запропонував Росії подумати про залишки репутації.
Необхідні всього 3 "маріупольські кроки", де окупанти повинні: оголосити реальне великоднє перемир'я над Маріуполем; негайно дати гумкоридор для цивільних; погодитись на "спеціальний раунд переговорів", щоб Україна забрала/обміняла військових.
Що відбувається в Маріуполі
- Вже 2 місяці Маріуполь – у блокаді. Місто майже повністю знищене російськими військами, окупанти цинічно зривають евакуацію людей.
- Наразі українські військові разом із цивільними перебувають на металургійному комбінаті "Азовсталі". 21 квітня Путін віддав наказ не штурмувати "Азовсталь", проте бомбардування тривають.
Арестович про ситуацію в Маріуполі: дивіться відео