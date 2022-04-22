Арестович пояснив, що означає цивільний одяг Шойгу на зустрічі з Путіним

Російський диктатор Володимир Путін провів зустріч з міністром оборони Сергієм Шойгу. Їхня розмова спровокувала низку обговорень, зокрема, і через одяг.

Схоже на те, що войовничість російських окупантів починає згасати. Принаймні, такий сигнал побачив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович.

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Цивільний одяг Шойгу

Зокрема, Арестович відзначив, що Шойгу прийшов до Путіна у цивільному костюмі, а не брязкаючи медалями та орденами.

Цивільний костюм означає зняття тональності війни. Це демонстрація миролюбних намірів. Або принаймні готовності до конструктиву. Якби вони говорили "Доб'ємо, переможемо!" – Шойгу прийшов би у військовій формі,

– вважає Арестович.

Нагадаємо, Росія відмовилася встановлювати Великоднє перемир'я, продовжує масштабний наступ на Сході України, робить спроби втримати позиції на Півдні та продовжує блокаду Маріуполя. Російська армія продовжує чинити злочини проти мирного населення та грабувати усе, що трапляється на її шляху.

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