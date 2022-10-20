Нам знадобляться люди, – Арестович пояснив, коли буде велика мобілізація в Україні

Збройним Силам України можуть знадобитися додаткові ресурси. Саме тому питання виїзду за кордон моряків, студентів та далекобійників наразі не розглядають.

Питання "великої мобілізації" порушив Олексій Арестович в ефірі "ФейгинLIVE". Він пояснив, за якої умови в Україні призиватимуть ще більшу кількість чоловіків.

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Арестович прокоментував питання мобілізації в Україні

Олексій Арестович відповів на запитання про дозвіл на виїзд за кордон моряків, далекобійників і студентів. За його словами нараз він відкладений.

Радник Андрія Єрмака пояснив: якщо Росія мобілізує мільйон осіб і хоча б половину перекине в Україну, то існуватиме потреба посилити мобілізацію. Ба більше, радник глави Офісу Президента пояснив, що мобілізація в Україні не припинялася.

Проте Олексій Арестович пояснив, що може виникнути потреба мобілізувати, наприклад, декілька десятків тисяч людей.

Де цих людей брати, якщо всі роз'їдуться? Моряк поїде заробляти гроші, айтівець тощо, але повертатися їм буде куди? Коли постане питання існування України, то де їх шукати?

– пояснив Арестович.

Він також додав, що влада України сподівається, що обійдеться без цього. Адже це може виникнути тільки на специфічному поєднанні умов, тобто при успішному проведенні великої мобілізації в Росії, якої поки що не видно.

Та якщо Росії таки вдасться мобілізувати мільйон росіян, то, за словами Арестовича, тоді в Україні постане питання щодо демобілізації і нашому війську знадобляться люди.

Радник глави Офісу Президента пригадав, що стоїть питання про виживанні країни. Тож він закликав чоловіків перебувати в Україні.

Виїзд деяких категорій чоловіків: основне

В Україні за кордон можуть виїжджати чоловіки, зняті з військового обліку на підставі рішення комісії про непридатність до військової служби.

Також дозволяється виїжджати військовослужбовцям для проходження навчання, пораненим учасникам бойових дій, водіям-волонтерам, багатодітним татам та іншим категоріям осіб. Детальніше про дозвіл читайте за посиланням.

Наприкінці серпня моряки отримали можливість перетинати кордон. Проте це можливо тільки за умови погодження рішення територіальним центром комплектування.

Та вже наприкінці вересня в Одеській ОВА зауважили, що немає порядку та методики видачі військово-облікових документів з відмітками військкоматами. Саме це, на їхню думку, гальмує процес перетину виїзду моряків на роботу.

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