Арестович припустив, коли ескалація на Донбасі може піти на спад

Ескалація конфлікту на Донбасі може піти на спад після наступного засідання Тристоронньої контактної групи. Його планують провести 28 квітня.

Таке припущення висловив радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович в ефірі одного із телеканалів.

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Можливість миру на Донбасі

Арестович розповів, що нещодавно відбулося засідання політичних радників.

На ньому всі сторони підтвердили необхідність перед тим, як просуватись по кластерах, зробити так, щоб запанувала тиша на фронті. Козак (Дмитро Козак – заступник глави адміністрації президента Росії) кілька разів наголосив на цьому,

– зазначив радник української делегації.

Він додав, що українська сторона за такий варіант ще "з 2014 року, або принаймні з 2019 року".

Згодом відбулося засідання підгрупи з безпеки, на якому протягом 3 годин пройшли весь документ у першому читанні. За основу взяли український документ додаткових заходів щодо встановлення повного всеосяжного режиму припинення вогню на фронті.

"Ми його в першому читанні прочитали, посол пан Чевік назвав це безпрецедентною подією, майже історичним днем. До кінця тижня має відбутися друге читання", – наголосив Арестович.

За його словами, документ можуть подати на загальне засідання ТКГ 28 квітня.

Є примарна надія, що його вдасться узгодити й прийняти на засіданні ТКГ,

– зазначив радник делегації.

Тоді, на його думку, можна буде сподіватися на зниження ескалації на фронті.

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