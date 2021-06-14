Літо буде непростим, – Арестович про геополітичні зміни та політику Байдена щодо Росії

14 червня 2021 , 10:44
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Джерело:

"Взгляд с Банковой" на каналі "Дом"

Речник української делегації ТКГ Олексій Арестович припускає, що політичний світ восени 2021 значно зміниться через події літа. Після низки знакових політичних подій може змінитися не лише ситуація на Донбасі, але і геополітичний розклад в Європі.

Ситуація, яка сформується через низку заходів, може кардинально вплинути на Україну. Таку заяву зробив речник української делегації в Тристоронньої контактній групі Олексій Арестович.  

До теми Росія слабша, ніж здається, а Путін – автократ, – Байден

Ключові політичні події почалися вже

11 червня стартував форум G7 в Британії. 14 червня починається саміт НАТО в Брюсселі. Арестович акцентував увагу, що на всіх цих заходах наскрізною лінією буде йти тема Росії. Зокрема в контексті агресії  щодо України.

Ще одна знакова подія – зустріч президента США Джо Байдена з главою Росії Володимиром Путіним в Женеві. Арестович зазначає, що її оцінки наразі дуже різні.

Є ті, які надають їй величезне значення, мало не нова Ялта і Потсдам, або нова зустріч Рейгана і Горбачова. Є експерти, які вважають, що Байден і Путін просто один на іншого подивляться, поговорять наодинці, щоб Байден зрозумів, з ким він має справу,
– зазначив Арестович.

Зверніть увагу! Одна з ключових подій цього літа – зустріч Джо Байдена і Володимира Путіна відбудеться уже цього тижня – 16 червня. У Женеві лідери двох держав поговорять не на камери, а опісля зустрічі – дадуть окремі брифінги.

На його думку, у Байдена немає ще чіткої політики щодо Росії, він її тільки вибудовує. І зустріч 16 червня має розставити в цьому процесі основні акценти.

Знакові події у Європі

За словами Арестовича, Україна аналізує все, що відбувається і будує свою політику, враховуючи весь характер загроз. Втім, він зазначив: зараз дуже важко передбачити, за яким сценарієм розгортатимуться події у Європі.

Можу сказати одне: це літо буде дуже непросте. І незалежно від того, за яким сценарієм піде, в жовтні ми будемо жити в зовсім інший Європі, інший Східній Європі, інший Європі, як такій,
– сказав Арестович.

Які події цього літа, за словами Арестовича, будуть знаковими:

  • "Північний потік-2" (найімовірніше, Арестович має на увазі, його добудову – 24 канал),
  • зустріч Зеленського і Путіна,
  • запланований візит Зеленського в кінці липня в Вашингтон
  •  30-річчя Незалежності України,
  • "Кримська платформа",
  • Меркель іде з посади канцлера,
  • Франція з Німеччиною змагаються за лідерство в Європі,
  • французи починають виборчу президентську кампанію,
  • у Росії вибори до Держдуми.
Автор: Вероніка Климська