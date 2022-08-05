90% не прийшли, 10% не знайшли, – Арестович висміяв мобілізаційні навчання у білорусі

Олексій Арестович прокоментував результати мобілізаційних навчань у білорусі. Радник глави Офісу Президента розповів. що вони пройшли там не надто вдало.

Він зробив такий висновок відповідно до даних, які надали його джерела. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його включення в ефірі ютубу "Фейгин Live".

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Арестович сказав, чи є загроза наступу з білорусі

Ймовірно мовиться про планові заходи білоруської армії, які проводили з 22 червня по 1 липня. Тоді у Гомельській області, яка межує з Україною, мали зібрати резервістів. Однак, як каже Арестович, все сталося не зовсім так.

90% не прийшли за повістками. А 10% – не знайшли. Ось і все. Вони "не змогли",

– сказав радник.

Тому він вкотре акцентував, що наразі загрози наступу з білорусі поки немає. Таку ж думку не раз висловлювали й у ГУР. А В Генштабі запевнили, що ситуацію моніторять і повідомлять, якщо буде загроза наступу з півночі. Проте станом на 4 серпня там не фіксували створення ударних груп.

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